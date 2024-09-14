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Минобороны сообщило о возвращении 103 российских военных в рамках обмена
Минобороны сообщило о возвращении 103 российских военных в рамках обмена - 14.09.2024, ПРАЙМ
Минобороны сообщило о возвращении 103 российских военных в рамках обмена
103 российских солдата, которые были захвачены ВСУ в плен в приграничье, покинули украинскую территорию. В рамках обмена российская сторона так же вернула 103... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T13:44+0300
2024-09-14T13:44+0300
2024-09-14T13:45+0300
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. 103 российских солдата, которые были захвачены ВСУ в плен в приграничье, покинули украинскую территорию. В рамках обмена российская сторона так же вернула 103 украинских военнопленных, заявили в Минобороны России. "Четырнадцатого сентября 2024 года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области", - следует из заявления ведомства.На данный момент все освобожденные находятся в Белоруссии, им предоставлена вся необходимая медицинская помощь, а также возможность связаться с семьями."Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - подчеркнули в министерстве. Ведомство также сообщило, что в организации обмена большую роль сыграли представители ОАЭ.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, пленные, УКРАИНА, Минобороны РФ, ВСУ, ВС РФ
Минобороны сообщило о возвращении 103 российских военных в рамках обмена
Минобороны РФ: 103 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. 103 российских солдата, которые были захвачены ВСУ в плен в приграничье, покинули украинскую территорию. В рамках обмена российская сторона так же вернула 103 украинских военнопленных, заявили в Минобороны России.
"Четырнадцатого сентября 2024 года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области", - следует из заявления ведомства.
На данный момент все освобожденные находятся в Белоруссии, им предоставлена вся необходимая медицинская помощь, а также возможность связаться с семьями.
"Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - подчеркнули в министерстве. Ведомство также сообщило, что в организации обмена большую роль сыграли представители ОАЭ.
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