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Минобороны сообщило о возвращении 103 российских военных в рамках обмена

Минобороны сообщило о возвращении 103 российских военных в рамках обмена - 14.09.2024, ПРАЙМ

Минобороны сообщило о возвращении 103 российских военных в рамках обмена

103 российских солдата, которые были захвачены ВСУ в плен в приграничье, покинули украинскую территорию. В рамках обмена российская сторона так же вернула 103... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T13:44+0300

2024-09-14T13:44+0300

2024-09-14T13:45+0300

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. 103 российских солдата, которые были захвачены ВСУ в плен в приграничье, покинули украинскую территорию. В рамках обмена российская сторона так же вернула 103 украинских военнопленных, заявили в Минобороны России. "Четырнадцатого сентября 2024 года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области", - следует из заявления ведомства.На данный момент все освобожденные находятся в Белоруссии, им предоставлена вся необходимая медицинская помощь, а также возможность связаться с семьями."Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - подчеркнули в министерстве. Ведомство также сообщило, что в организации обмена большую роль сыграли представители ОАЭ.

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