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Китай стал лидером среди стран G20 по среднему возрасту пенсионеров - 14.09.2024, ПРАЙМ
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Китай стал лидером среди стран G20 по среднему возрасту пенсионеров
Китай стал лидером среди стран G20 по среднему возрасту пенсионеров - 14.09.2024, ПРАЙМ
Китай стал лидером среди стран G20 по среднему возрасту пенсионеров
Китай, несмотря на решение о постепенном увеличении возраста выхода работников на заслуженный отдых, останется одной из стран с самыми молодыми пенсионерами... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T09:10+0300
2024-09-14T09:11+0300
китай
пенсионеры
g20
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Китай, несмотря на решение о постепенном увеличении возраста выхода работников на заслуженный отдых, останется одной из стран с самыми молодыми пенсионерами среди "Большой двадцатки", выяснило РИА Новости. Власти Китая в эту пятницу приняли решение о постепенном повышении пенсионного возраста. Так, начиная с 1 января 2025 года и в течение последующих 15 лет пенсионный возраст для работающих мужчин в стране будет постепенно увеличен с нынешних 60 до 63 лет, а для женщин - с нынешних 50 и 55 лет (для рабочих и служащих) до 55 и 58 соответственно. Самый низкий возраст обязательного выхода на пенсию среди стран G20 - в ЮАР и Индии, а также Турции. В первых двух странах он составляет по 60 лет для мужчин и женщин, а в Турции - 58 лет для женщин и 60 для мужчин. А самый высокий он - в Австралии, США и Италии, где на финансовую поддержку от государства люди могут рассчитывать, достигнув возраста в 67 лет. При этом Поднебесная - не единственная страна в объединении, которая постепенно повышает пенсионный возраст. В аналогичном ключе действуют, например, Саудовская Аравия, Индонезия и Южная Корея. Россия начала проведение пенсионной реформы несколько лет назад. Реформа 2019 года подняла пенсионный возраст в России до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Это повышение будет постепенным: так, для выходящих на заслуженный отдых в 2024 году это будет 58 лет и 63 года соответственно.
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китай, пенсионеры, g20
КИТАЙ, пенсионеры, G20
09:10 14.09.2024 (обновлено: 09:11 14.09.2024)
 
Китай стал лидером среди стран G20 по среднему возрасту пенсионеров

КНР останется одной из стран с самыми молодыми пенсионерами в G20

© Фото : Unsplash/Jack FinniganПенсионеры, держащиеся за руки
Пенсионеры, держащиеся за руки - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© Фото : Unsplash/Jack Finnigan
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Китай, несмотря на решение о постепенном увеличении возраста выхода работников на заслуженный отдых, останется одной из стран с самыми молодыми пенсионерами среди "Большой двадцатки", выяснило РИА Новости.
Власти Китая в эту пятницу приняли решение о постепенном повышении пенсионного возраста. Так, начиная с 1 января 2025 года и в течение последующих 15 лет пенсионный возраст для работающих мужчин в стране будет постепенно увеличен с нынешних 60 до 63 лет, а для женщин - с нынешних 50 и 55 лет (для рабочих и служащих) до 55 и 58 соответственно.
Самый низкий возраст обязательного выхода на пенсию среди стран G20 - в ЮАР и Индии, а также Турции. В первых двух странах он составляет по 60 лет для мужчин и женщин, а в Турции - 58 лет для женщин и 60 для мужчин. А самый высокий он - в Австралии, США и Италии, где на финансовую поддержку от государства люди могут рассчитывать, достигнув возраста в 67 лет.
При этом Поднебесная - не единственная страна в объединении, которая постепенно повышает пенсионный возраст. В аналогичном ключе действуют, например, Саудовская Аравия, Индонезия и Южная Корея. Россия начала проведение пенсионной реформы несколько лет назад.
Саммит G20 - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
Рост ВВП стран G20 во втором квартале 2024 году замедлился
12 сентября, 17:22
Реформа 2019 года подняла пенсионный возраст в России до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Это повышение будет постепенным: так, для выходящих на заслуженный отдых в 2024 году это будет 58 лет и 63 года соответственно.
 
КИТАЙпенсионерыG20
 
 
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