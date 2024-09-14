https://1prime.ru/20240914/peregovory-851568212.html
"Ясно одно". Столтенберг удивил заявлением о финале конфликта на Украине
"Ясно одно". Столтенберг удивил заявлением о финале конфликта на Украине - 14.09.2024, ПРАЙМ
"Ясно одно". Столтенберг удивил заявлением о финале конфликта на Украине
Для завершения конфликта на Украине необходимо возобновить диалог с Российской Федерацией. Такую точку зрения в беседе с немецким изданием Frankfurter... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T16:29+0300
2024-09-14T16:29+0300
2024-09-14T16:30+0300
спецоперация на украине
йенс столтенберг
конфликт
завершение
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МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Для завершения конфликта на Украине необходимо возобновить диалог с Российской Федерацией. Такую точку зрения в беседе с немецким изданием Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.В частности, он заявил: "Ясно одно: чтобы положить конец этой войне, в определенный момент необходимо снова начать диалог с Россией".В то же время генсек Североатлантического альянса отметил, что указанный диалог с Российской Федерации должен основываться на "силе Украины".Президент РФ Владимир Путин после нападения украинских войск на Курскую область заявил о невозможности переговоров с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики".
https://1prime.ru/20240912/nato-851534612.html
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йенс столтенберг, конфликт, завершение
Спецоперация на Украине, Йенс Столтенберг, конфликт, завершение
"Ясно одно". Столтенберг удивил заявлением о финале конфликта на Украине
Столтенберг: для завершения конфликта на Украине необходим диалог с Россией
МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Для завершения конфликта на Украине необходимо возобновить диалог с Российской Федерацией. Такую точку зрения в беседе с немецким изданием Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
В частности, он заявил: "Ясно одно: чтобы положить конец этой войне, в определенный момент необходимо снова начать диалог с Россией".
В то же время генсек Североатлантического альянса отметил, что указанный диалог с Российской Федерации должен основываться на "силе Украины".
Президент РФ Владимир Путин после нападения украинских войск на Курскую область заявил о невозможности переговоров с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики".
Столтенберг назвал свои главные достижение и провал на посту генсека НАТО