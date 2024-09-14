Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ясно одно". Столтенберг удивил заявлением о финале конфликта на Украине - 14.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240914/peregovory-851568212.html
"Ясно одно". Столтенберг удивил заявлением о финале конфликта на Украине
"Ясно одно". Столтенберг удивил заявлением о финале конфликта на Украине - 14.09.2024, ПРАЙМ
"Ясно одно". Столтенберг удивил заявлением о финале конфликта на Украине
Для завершения конфликта на Украине необходимо возобновить диалог с Российской Федерацией. Такую точку зрения в беседе с немецким изданием Frankfurter... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T16:29+0300
2024-09-14T16:30+0300
спецоперация на украине
йенс столтенберг
конфликт
завершение
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/32/841263242_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_cd2a6efe505a332f09f047bf4379f22d.jpg
МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Для завершения конфликта на Украине необходимо возобновить диалог с Российской Федерацией. Такую точку зрения в беседе с немецким изданием Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.В частности, он заявил: "Ясно одно: чтобы положить конец этой войне, в определенный момент необходимо снова начать диалог с Россией".В то же время генсек Североатлантического альянса отметил, что указанный диалог с Российской Федерации должен основываться на "силе Украины".Президент РФ Владимир Путин после нападения украинских войск на Курскую область заявил о невозможности переговоров с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики".
https://1prime.ru/20240912/nato-851534612.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/32/841263242_533:0:2200:1250_1920x0_80_0_0_97842097ee6ab0710d9d7983cdd84267.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
йенс столтенберг, конфликт, завершение
Спецоперация на Украине, Йенс Столтенберг, конфликт, завершение
16:29 14.09.2024 (обновлено: 16:30 14.09.2024)
 
"Ясно одно". Столтенберг удивил заявлением о финале конфликта на Украине

Столтенберг: для завершения конфликта на Украине необходим диалог с Россией

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Для завершения конфликта на Украине необходимо возобновить диалог с Российской Федерацией. Такую точку зрения в беседе с немецким изданием Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В частности, он заявил: "Ясно одно: чтобы положить конец этой войне, в определенный момент необходимо снова начать диалог с Россией".
В то же время генсек Североатлантического альянса отметил, что указанный диалог с Российской Федерации должен основываться на "силе Украины".

Президент РФ Владимир Путин после нападения украинских войск на Курскую область заявил о невозможности переговоров с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики".
13-й Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
Столтенберг назвал свои главные достижение и провал на посту генсека НАТО
12 сентября, 21:09
 
Спецоперация на УкраинеЙенс Столтенбергконфликтзавершение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала