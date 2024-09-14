https://1prime.ru/20240914/preduprezhdenie-851568092.html

Во Франции испугались ответных действий России из-за предупреждения Путина

Во Франции испугались ответных действий России из-за предупреждения Путина - 14.09.2024, ПРАЙМ

Во Франции испугались ответных действий России из-за предупреждения Путина

Французский истэблишмент встревожили слова российского главы Владимира Путина о том, что разрешение Киеву совершать удары западным оружием по российским... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T15:59+0300

2024-09-14T15:59+0300

2024-09-14T15:59+0300

спецоперация на украине

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ракетные удары

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Французский истэблишмент встревожили слова российского главы Владимира Путина о том, что разрешение Киеву совершать удары западным оружием по российским территориям будет означать втягивание Североатлантического альянса в прямую конфронтацию с Москвой, сообщает издание Le Monde."Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать третьей мировой войны. Нельзя просто исключить возможность того, что русские могут расширить масштабы военных действий", — приводит издание слова одного из французских дипломатов.Глава Кремля ранее также подчеркивал, что Москва будет вынуждена принимать соответствующие ответные меры в отношении НАТО, поскольку подобное решение создает прямую угрозу безопасности государства.

https://1prime.ru/20240914/ugroza-851567578.html

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россия, нато, украина, ракетные удары, франция