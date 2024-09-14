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В Китае за восемь месяцев зафиксирован рост розничных продаж

В Китае за восемь месяцев зафиксирован рост розничных продаж - 14.09.2024, ПРАЙМ

В Китае за восемь месяцев зафиксирован рост розничных продаж

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае за первые восемь месяцев 2024 года вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T07:27+0300

2024-09-14T07:27+0300

2024-09-14T07:30+0300

розничные продажи

китай

экономика

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ПЕКИН, 14 сен - ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае за первые восемь месяцев 2024 года вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 31,24 триллиона юаней (4,4 триллиона долларов), свидетельствуют обнародованные в субботу данные государственного статистического бюро КНР. Розничные продажи в городах Китая в январе-августе в годовом выражении выросли на 3,2%, составив 27,08 триллиона юаней (3,8 триллиона долларов). Продажи в сельской местности составили 4,16 триллиона юаней (586,45 миллиарда долларов), увеличившись на 4,4%. Отдельно в августе объем розничных продаж потребительских товаров в Китае вырос на 2,1% год к году, составив 3,87 триллиона юаней (около 545,56 миллиарда долларов). Розничные онлайн-продажи в Китае за первые восемь месяцев года выросли на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 8,01 триллиона юаней (около 1,12 триллиона долларов). Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 2023 года вырос на 7,2%, составив 47,149 триллиона юаней (6,615 триллиона долларов), розничные онлайн-продажи увеличились на 11%, достигнув 15,426 триллиона юаней (2,16 триллиона долларов).

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китай

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розничные продажи, китай