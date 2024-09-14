https://1prime.ru/20240914/prodazhi-851561511.html
В Китае за восемь месяцев зафиксирован рост розничных продаж
В Китае за восемь месяцев зафиксирован рост розничных продаж - 14.09.2024, ПРАЙМ
В Китае за восемь месяцев зафиксирован рост розничных продаж
Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае за первые восемь месяцев 2024 года вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T07:27+0300
2024-09-14T07:27+0300
2024-09-14T07:30+0300
розничные продажи
китай
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/82925/06/829250653_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_99cfc14792f41ef3899a9069043e78cc.jpg
ПЕКИН, 14 сен - ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае за первые восемь месяцев 2024 года вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 31,24 триллиона юаней (4,4 триллиона долларов), свидетельствуют обнародованные в субботу данные государственного статистического бюро КНР. Розничные продажи в городах Китая в январе-августе в годовом выражении выросли на 3,2%, составив 27,08 триллиона юаней (3,8 триллиона долларов). Продажи в сельской местности составили 4,16 триллиона юаней (586,45 миллиарда долларов), увеличившись на 4,4%. Отдельно в августе объем розничных продаж потребительских товаров в Китае вырос на 2,1% год к году, составив 3,87 триллиона юаней (около 545,56 миллиарда долларов). Розничные онлайн-продажи в Китае за первые восемь месяцев года выросли на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 8,01 триллиона юаней (около 1,12 триллиона долларов). Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 2023 года вырос на 7,2%, составив 47,149 триллиона юаней (6,615 триллиона долларов), розничные онлайн-продажи увеличились на 11%, достигнув 15,426 триллиона юаней (2,16 триллиона долларов).
https://1prime.ru/20240914/bezopasnost-851560430.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82925/06/829250653_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_517a738a9cd5c37d4f59c869c6c4f4a0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
розничные продажи, китай
розничные продажи, КИТАЙ, Экономика
В Китае за восемь месяцев зафиксирован рост розничных продаж
Статбюро: розничные продажи в Китае в январе-августе выросли на 3,4%
ПЕКИН, 14 сен - ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае за первые восемь месяцев 2024 года вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 31,24 триллиона юаней (4,4 триллиона долларов), свидетельствуют обнародованные в субботу данные государственного статистического бюро КНР.
Розничные продажи в городах Китая в январе-августе в годовом выражении выросли на 3,2%, составив 27,08 триллиона юаней (3,8 триллиона долларов). Продажи в сельской местности составили 4,16 триллиона юаней (586,45 миллиарда долларов), увеличившись на 4,4%.
Отдельно в августе объем розничных продаж потребительских товаров в Китае вырос на 2,1% год к году, составив 3,87 триллиона юаней (около 545,56 миллиарда долларов).
Розничные онлайн-продажи в Китае за первые восемь месяцев года выросли на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 8,01 триллиона юаней (около 1,12 триллиона долларов).
В МИД Китая рассказали о планах по сотрудничеству в сфере безопасности
Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 2023 года вырос на 7,2%, составив 47,149 триллиона юаней (6,615 триллиона долларов), розничные онлайн-продажи увеличились на 11%, достигнув 15,426 триллиона юаней (2,16 триллиона долларов).