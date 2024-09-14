Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Грязная работа": во Франции раскрыли план США на Украине - 14.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240914/ssha-851565688.html
"Грязная работа": во Франции раскрыли план США на Украине
"Грязная работа": во Франции раскрыли план США на Украине - 14.09.2024, ПРАЙМ
"Грязная работа": во Франции раскрыли план США на Украине
Вашингтон готов позволить Киеву атаковать английскими и французскими ракетами территории России, чтобы избежать "грязной работы", считает лидер французской... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T12:34+0300
2024-09-14T12:35+0300
спецоперация на украине
сша
нато
военная помощь украине
украина
ракеты
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f9d290245c874056a8c7415c3f11235f.jpg
ПАРИЖ, 14 сен – ПРАЙМ. Вашингтон готов позволить Киеву атаковать английскими и французскими ракетами территории России, чтобы избежать "грязной работы", считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Ранее о том, что Белый дом прорабатывает разрешение по использованию поставленных Британией и Францией ракет, сообщало британское новостное издание Times."Соединенные Штаты готовы разрешить Украине использовать на территории России "британские и французские дальнобойные ракеты", но не американские ATACMS!... Глубинное государство хочет, чтобы мы делали грязную работу и платили за это цену вместо него", - подчеркнул политик. Он призвал европейцев открыть глава на действия трансатлантического партнера, а также остановить военную помощь Киеву и выйти из состава Североатлантического альянса.
https://1prime.ru/20240914/nato-851565131.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ba2f79656011c9fd6baf0278c3940e8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, нато, военная помощь украине, украина, ракеты
Спецоперация на Украине, США, НАТО, военная помощь Украине, УКРАИНА, ракеты
12:34 14.09.2024 (обновлено: 12:35 14.09.2024)
 
"Грязная работа": во Франции раскрыли план США на Украине

Филиппо: США хотят, чтобы Европа делала за них грязную работу на Украине

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 14 сен – ПРАЙМ. Вашингтон готов позволить Киеву атаковать английскими и французскими ракетами территории России, чтобы избежать "грязной работы", считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее о том, что Белый дом прорабатывает разрешение по использованию поставленных Британией и Францией ракет, сообщало британское новостное издание Times.
"Соединенные Штаты готовы разрешить Украине использовать на территории России "британские и французские дальнобойные ракеты", но не американские ATACMS!... Глубинное государство хочет, чтобы мы делали грязную работу и платили за это цену вместо него", - подчеркнул политик. Он призвал европейцев открыть глава на действия трансатлантического партнера, а также остановить военную помощь Киеву и выйти из состава Североатлантического альянса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
Генсек НАТО заявил, что сожалеет о недостаточной поддержке Украины
11:38
 
Спецоперация на УкраинеСШАНАТОвоенная помощь УкраинеУКРАИНАракеты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала