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"Грязная работа": во Франции раскрыли план США на Украине

"Грязная работа": во Франции раскрыли план США на Украине - 14.09.2024, ПРАЙМ

"Грязная работа": во Франции раскрыли план США на Украине

Вашингтон готов позволить Киеву атаковать английскими и французскими ракетами территории России, чтобы избежать "грязной работы", считает лидер французской... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T12:34+0300

2024-09-14T12:34+0300

2024-09-14T12:35+0300

спецоперация на украине

сша

нато

военная помощь украине

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ракеты

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ПАРИЖ, 14 сен – ПРАЙМ. Вашингтон готов позволить Киеву атаковать английскими и французскими ракетами территории России, чтобы избежать "грязной работы", считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Ранее о том, что Белый дом прорабатывает разрешение по использованию поставленных Британией и Францией ракет, сообщало британское новостное издание Times."Соединенные Штаты готовы разрешить Украине использовать на территории России "британские и французские дальнобойные ракеты", но не американские ATACMS!... Глубинное государство хочет, чтобы мы делали грязную работу и платили за это цену вместо него", - подчеркнул политик. Он призвал европейцев открыть глава на действия трансатлантического партнера, а также остановить военную помощь Киеву и выйти из состава Североатлантического альянса.

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сша, нато, военная помощь украине, украина, ракеты