https://1prime.ru/20240914/suverenitet-851567454.html

Пентагон сосредоточен на защите суверенитета России, заявил Боуз

Пентагон сосредоточен на защите суверенитета России, заявил Боуз - 14.09.2024, ПРАЙМ

Пентагон сосредоточен на защите суверенитета России, заявил Боуз

Журналист из Ирландии Чей Боуз иронично ответил на оговорку представителя американского Минобороны Патрика Райдера, заявившего, что Вашингтон должен "защищать... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T14:55+0300

2024-09-14T14:55+0300

2024-09-14T14:55+0300

спецоперация на украине

сша

пентагон

россия

украина

суверенитет

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Журналист из Ирландии Чей Боуз иронично ответил на оговорку представителя американского Минобороны Патрика Райдера, заявившего, что Вашингтон должен "защищать суверенитет России". Об этом Боуз написал в социальной сети X."Пентагон сосредоточен на том, чтобы Россия могла защитить себя", — шуточно заключил он.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

https://1prime.ru/20240914/ssha-851565688.html

сша

пентагон

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сша, пентагон, россия, украина, суверенитет