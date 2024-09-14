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Пентагон сосредоточен на защите суверенитета России, заявил Боуз - 14.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240914/suverenitet-851567454.html
Пентагон сосредоточен на защите суверенитета России, заявил Боуз
Пентагон сосредоточен на защите суверенитета России, заявил Боуз - 14.09.2024, ПРАЙМ
Пентагон сосредоточен на защите суверенитета России, заявил Боуз
Журналист из Ирландии Чей Боуз иронично ответил на оговорку представителя американского Минобороны Патрика Райдера, заявившего, что Вашингтон должен "защищать... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T14:55+0300
2024-09-14T14:55+0300
спецоперация на украине
сша
пентагон
россия
украина
суверенитет
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Журналист из Ирландии Чей Боуз иронично ответил на оговорку представителя американского Минобороны Патрика Райдера, заявившего, что Вашингтон должен "защищать суверенитет России". Об этом Боуз написал в социальной сети X."Пентагон сосредоточен на том, чтобы Россия могла защитить себя", — шуточно заключил он.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
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пентагон
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сша, пентагон, россия, украина, суверенитет
Спецоперация на Украине, США, Пентагон, РОССИЯ, УКРАИНА, Суверенитет
14:55 14.09.2024
 
Пентагон сосредоточен на защите суверенитета России, заявил Боуз

Журналист Боуз посмеялся над оговоркой представителя Пентагона о России

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Журналист из Ирландии Чей Боуз иронично ответил на оговорку представителя американского Минобороны Патрика Райдера, заявившего, что Вашингтон должен "защищать суверенитет России". Об этом Боуз написал в социальной сети X.
"Пентагон сосредоточен на том, чтобы Россия могла защитить себя", — шуточно заключил он.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
Американский флаг, Вашингтон, США
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12:34
 
Спецоперация на УкраинеСШАПентагонРОССИЯУКРАИНАСуверенитет
 
 
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