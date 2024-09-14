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"А напрасно". Пушков предположил, что Британия не осознает, что делает

"А напрасно". Пушков предположил, что Британия не осознает, что делает - 14.09.2024, ПРАЙМ

"А напрасно". Пушков предположил, что Британия не осознает, что делает

Похоже, в Лондоне не осознают, что поставка новых ракет Украине автоматически делает Великобританию участником конфликта. Такое мнение в своем Telegram-канале... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T17:42+0300

2024-09-14T17:42+0300

2024-09-14T17:51+0300

спецоперация на украине

алексей пушков

великобритания

ракеты

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Похоже, в Лондоне не осознают, что поставка новых ракет Украине автоматически делает Великобританию участником конфликта. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.Пушков напомнил слова британского премьер-министра Кира Стармера о том, что Великобритании "не ищет конфликта с Россией", но Украина имеет "право на самооборону". Комментируя эти высказывания, сенатор отметил, что "право на самооборону имеет не только Украина, но и Россия", и подчеркнул, что Россия реализует это право, "когда и если британские военные начнут наводить свои ракеты на российские цели".В то же время Пушков заявил, что, судя по действиям Великобритании в деле военно-технического оснащения Киева, Лондон как раз ищет конфликта с Россией."Осознают ли в Лондоне возможные последствия такого конфликта? Или убедили себя в том, что их не будет? - задался вопросом сенатор. - Потому что поставка новых ракет Украине автоматически делает из Британии участника войны. Судя по всему, в Лондоне это до конца не осознали. А напрасно".

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великобритания

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алексей пушков, великобритания, ракеты