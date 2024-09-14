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"А напрасно". Пушков предположил, что Британия не осознает, что делает - 14.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"А напрасно". Пушков предположил, что Британия не осознает, что делает
"А напрасно". Пушков предположил, что Британия не осознает, что делает - 14.09.2024, ПРАЙМ
"А напрасно". Пушков предположил, что Британия не осознает, что делает
Похоже, в Лондоне не осознают, что поставка новых ракет Украине автоматически делает Великобританию участником конфликта. Такое мнение в своем Telegram-канале... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T17:42+0300
2024-09-14T17:51+0300
спецоперация на украине
алексей пушков
великобритания
ракеты
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Похоже, в Лондоне не осознают, что поставка новых ракет Украине автоматически делает Великобританию участником конфликта. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.Пушков напомнил слова британского премьер-министра Кира Стармера о том, что Великобритании "не ищет конфликта с Россией", но Украина имеет "право на самооборону". Комментируя эти высказывания, сенатор отметил, что "право на самооборону имеет не только Украина, но и Россия", и подчеркнул, что Россия реализует это право, "когда и если британские военные начнут наводить свои ракеты на российские цели".В то же время Пушков заявил, что, судя по действиям Великобритании в деле военно-технического оснащения Киева, Лондон как раз ищет конфликта с Россией."Осознают ли в Лондоне возможные последствия такого конфликта? Или убедили себя в том, что их не будет? - задался вопросом сенатор. - Потому что поставка новых ракет Украине автоматически делает из Британии участника войны. Судя по всему, в Лондоне это до конца не осознали. А напрасно".
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алексей пушков, великобритания, ракеты
Спецоперация на Украине, Алексей Пушков, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ракеты
17:42 14.09.2024 (обновлено: 17:51 14.09.2024)
 
"А напрасно". Пушков предположил, что Британия не осознает, что делает

Пушков: в Лондоне не осознают, что могут стать участниками конфликта на Украине

© AFP / Andrew CowieКрыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© AFP / Andrew Cowie
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Похоже, в Лондоне не осознают, что поставка новых ракет Украине автоматически делает Великобританию участником конфликта. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.
Пушков напомнил слова британского премьер-министра Кира Стармера о том, что Великобритании "не ищет конфликта с Россией", но Украина имеет "право на самооборону". Комментируя эти высказывания, сенатор отметил, что "право на самооборону имеет не только Украина, но и Россия", и подчеркнул, что Россия реализует это право, "когда и если британские военные начнут наводить свои ракеты на российские цели".
В то же время Пушков заявил, что, судя по действиям Великобритании в деле военно-технического оснащения Киева, Лондон как раз ищет конфликта с Россией.
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"Осознают ли в Лондоне возможные последствия такого конфликта? Или убедили себя в том, что их не будет? - задался вопросом сенатор. - Потому что поставка новых ракет Украине автоматически делает из Британии участника войны. Судя по всему, в Лондоне это до конца не осознали. А напрасно".
 
Спецоперация на УкраинеАлексей ПушковВЕЛИКОБРИТАНИЯракеты
 
 
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