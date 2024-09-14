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"Судьба конфликта". В Киеве сделали заявление о решающем сражении
"Судьба конфликта". В Киеве сделали заявление о решающем сражении - 14.09.2024, ПРАЙМ
"Судьба конфликта". В Киеве сделали заявление о решающем сражении
Судьба конфликта на Украине решается в Донбассе, а не в Курской области. Такое мнение в своем блоге на YouTube высказал отставной полковник Службы безопасности... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T18:15+0300
2024-09-14T18:15+0300
2024-09-14T18:16+0300
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МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Судьба конфликта на Украине решается в Донбассе, а не в Курской области. Такое мнение в своем блоге на YouTube высказал отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков."Судьба российско-украинского конфликта решается на восточном фронте (в Донбассе — прим. ред.)", - заявил он.После этого Стариков добавил: "На Курском направлении судьба российско-украинского конфликта не решается".По словам экс-сотрудника СБУ, положение украинских войск в Курской области перерастает в позиционный тупик, поскольку Украина не способна перебросить туда подмогу из-за больших потерь в Донбассе."Противник на восточном фронте проводит активную деятельность, которая переросла в оперативно-тактический кризис на Покровском (Красноармейском — прим. ред.) направлении, в тактический кризис на Кураховском направлении и признаки тактического кризиса на Угледарском направлении", - отметил Стариков и предупредил, что в результате действий ВС России возникла угроза "обвала фронта".
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донбасс, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ДОНБАСС, экспертное мнение
"Судьба конфликта". В Киеве сделали заявление о решающем сражении
Стариков: судьба украинского конфликта решается не под Куском, а в Донбассе
МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Судьба конфликта на Украине решается в Донбассе, а не в Курской области. Такое мнение в своем блоге на YouTube высказал отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков.
"Судьба российско-украинского конфликта решается на восточном фронте (в Донбассе — прим. ред.)", - заявил он.
После этого Стариков добавил: "На Курском направлении судьба российско-украинского конфликта не решается".
По словам экс-сотрудника СБУ, положение украинских войск в Курской области перерастает в позиционный тупик, поскольку Украина не способна перебросить туда подмогу из-за больших потерь в Донбассе.
В США испугались грозящего Западу возмездия России
"Противник на восточном фронте проводит активную деятельность, которая переросла в оперативно-тактический кризис на Покровском (Красноармейском — прим. ред.) направлении, в тактический кризис на Кураховском направлении и признаки тактического кризиса на Угледарском направлении", - отметил Стариков и предупредил, что в результате действий ВС России возникла угроза "обвала фронта".