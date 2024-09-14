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"Украине пора готовиться". В Германии дали Киеву жесткие рекомендации - 14.09.2024, ПРАЙМ
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"Украине пора готовиться". В Германии дали Киеву жесткие рекомендации
"Украине пора готовиться". В Германии дали Киеву жесткие рекомендации - 14.09.2024, ПРАЙМ
"Украине пора готовиться". В Германии дали Киеву жесткие рекомендации
Стратегия, основанная на накачивании Украины оружием, провалилась, заявила в беседе с изданием Tagesspiegel лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T19:57+0300
2024-09-14T19:59+0300
спецоперация на украине
сара вагенкнехт
украина
россия
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МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Стратегия, основанная на накачивании Украины оружием, провалилась, заявила в беседе с изданием Tagesspiegel лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт.В частности, она отметила: "Стратегия поставок оружия Украине, чтобы она выиграла в конфликте, потерпела крах".При этом политик подчеркнула, что Украине пора начинать готовиться к компромиссам с Российской Федерацией, особенно в части вступления в Североатлантический альянс.Как заявил президент РФ Владимир Путин после атаки украинских подразделений на Курскую область, переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики", невозможны.
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сара вагенкнехт, украина, россия
Спецоперация на Украине, Сара Вагенкнехт, УКРАИНА, РОССИЯ
19:57 14.09.2024 (обновлено: 19:59 14.09.2024)
 
"Украине пора готовиться". В Германии дали Киеву жесткие рекомендации

Вагенкнехт: Украине пора готовиться идти на компромиссы с Россией

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Стратегия, основанная на накачивании Украины оружием, провалилась, заявила в беседе с изданием Tagesspiegel лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт.
В частности, она отметила: "Стратегия поставок оружия Украине, чтобы она выиграла в конфликте, потерпела крах".
При этом политик подчеркнула, что Украине пора начинать готовиться к компромиссам с Российской Федерацией, особенно в части вступления в Североатлантический альянс.
Посетители в здании рейхстага в Берлине, Германия - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
В Германии выступили с неожиданным предложением по Украине
13:28
Как заявил президент РФ Владимир Путин после атаки украинских подразделений на Курскую область, переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики", невозможны.
 
Спецоперация на УкраинеСара ВагенкнехтУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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