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"Украине пора готовиться". В Германии дали Киеву жесткие рекомендации

"Украине пора готовиться". В Германии дали Киеву жесткие рекомендации - 14.09.2024, ПРАЙМ

"Украине пора готовиться". В Германии дали Киеву жесткие рекомендации

Стратегия, основанная на накачивании Украины оружием, провалилась, заявила в беседе с изданием Tagesspiegel лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T19:57+0300

2024-09-14T19:57+0300

2024-09-14T19:59+0300

спецоперация на украине

сара вагенкнехт

украина

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МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Стратегия, основанная на накачивании Украины оружием, провалилась, заявила в беседе с изданием Tagesspiegel лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт.В частности, она отметила: "Стратегия поставок оружия Украине, чтобы она выиграла в конфликте, потерпела крах".При этом политик подчеркнула, что Украине пора начинать готовиться к компромиссам с Российской Федерацией, особенно в части вступления в Североатлантический альянс.Как заявил президент РФ Владимир Путин после атаки украинских подразделений на Курскую область, переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики", невозможны.

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украина

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сара вагенкнехт, украина, россия