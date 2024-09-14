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"Будет настаивать". В ФРГ узнали о ближайших решениях Шольца по Украине - 14.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Будет настаивать". В ФРГ узнали о ближайших решениях Шольца по Украине
"Будет настаивать". В ФРГ узнали о ближайших решениях Шольца по Украине - 14.09.2024, ПРАЙМ
"Будет настаивать". В ФРГ узнали о ближайших решениях Шольца по Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц будет выступать против разрешения Украине наносить удары вглубь Российской Федерации дальнобойным оружием, поставленным Германией,... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T20:52+0300
2024-09-14T20:52+0300
спецоперация на украине
ракетные удары
россия
олаф шольц
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц будет выступать против разрешения Украине наносить удары вглубь Российской Федерации дальнобойным оружием, поставленным Германией, передает издание Welt, ссылаясь на высказывание канцлера.Как говорится в публикации, Шольц заявлял, что будет твердо стоять на своем отказе разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине Российской Федерации оружие дальнего радиуса действия, которое поставило Украине ФРГ. Авторы статьи сообщили, что канцлер сделал соответствующее заявление, общаясь с гражданами от своей партии СДПГ в Пренцлау земли Бранденбург. При этом в статье цитируется высказывание Шольца: "Я придерживаюсь своей позиции (не разрешать Украине наносить удары по РФ дальнобойным немецким оружием - прим. ред.), даже если другие страны решат иначе. Я не собираюсь этого делать, потому что считаю это проблемой".
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ракетные удары, россия, олаф шольц
Спецоперация на Украине, ракетные удары, РОССИЯ, Олаф Шольц
20:52 14.09.2024
 
"Будет настаивать". В ФРГ узнали о ближайших решениях Шольца по Украине

Welt: Шольц будет выступать против разрешения Киеву бить по РФ западным оружием

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© Фото : European Union
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц будет выступать против разрешения Украине наносить удары вглубь Российской Федерации дальнобойным оружием, поставленным Германией, передает издание Welt, ссылаясь на высказывание канцлера.
Как говорится в публикации, Шольц заявлял, что будет твердо стоять на своем отказе разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине Российской Федерации оружие дальнего радиуса действия, которое поставило Украине ФРГ.
Авторы статьи сообщили, что канцлер сделал соответствующее заявление, общаясь с гражданами от своей партии СДПГ в Пренцлау земли Бранденбург.
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
В партии Шольца хотят заменить его "как Байдена", пишет СМИ
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При этом в статье цитируется высказывание Шольца: "Я придерживаюсь своей позиции (не разрешать Украине наносить удары по РФ дальнобойным немецким оружием - прим. ред.), даже если другие страны решат иначе. Я не собираюсь этого делать, потому что считаю это проблемой".
 
Спецоперация на Украинеракетные ударыРОССИЯОлаф Шольц
 
 
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