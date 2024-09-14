https://1prime.ru/20240914/svo-851570526.html

"Будет настаивать". В ФРГ узнали о ближайших решениях Шольца по Украине

"Будет настаивать". В ФРГ узнали о ближайших решениях Шольца по Украине - 14.09.2024, ПРАЙМ

"Будет настаивать". В ФРГ узнали о ближайших решениях Шольца по Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц будет выступать против разрешения Украине наносить удары вглубь Российской Федерации дальнобойным оружием, поставленным Германией,... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T20:52+0300

2024-09-14T20:52+0300

2024-09-14T20:52+0300

спецоперация на украине

ракетные удары

россия

олаф шольц

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц будет выступать против разрешения Украине наносить удары вглубь Российской Федерации дальнобойным оружием, поставленным Германией, передает издание Welt, ссылаясь на высказывание канцлера.Как говорится в публикации, Шольц заявлял, что будет твердо стоять на своем отказе разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине Российской Федерации оружие дальнего радиуса действия, которое поставило Украине ФРГ. Авторы статьи сообщили, что канцлер сделал соответствующее заявление, общаясь с гражданами от своей партии СДПГ в Пренцлау земли Бранденбург. При этом в статье цитируется высказывание Шольца: "Я придерживаюсь своей позиции (не разрешать Украине наносить удары по РФ дальнобойным немецким оружием - прим. ред.), даже если другие страны решат иначе. Я не собираюсь этого делать, потому что считаю это проблемой".

https://1prime.ru/20240913/sholts-851555348.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ракетные удары, россия, олаф шольц