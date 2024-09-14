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"Ставит на грань". На Западе рассказали об угрозе мировой войны - 14.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240914/voyna-851565013.html
"Ставит на грань". На Западе рассказали об угрозе мировой войны
"Ставит на грань". На Западе рассказали об угрозе мировой войны - 14.09.2024, ПРАЙМ
"Ставит на грань". На Западе рассказали об угрозе мировой войны
Североатлантический альянс ведет мировое сообщество к глобальной войне, оправдывая свои действия бессмысленными лозунгами, считает профессор Университета... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T11:18+0300
2024-09-14T11:18+0300
спецоперация на украине
россия
украина
военная помощь украине
запад
третья мировая война
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Североатлантический альянс ведет мировое сообщество к глобальной войне, оправдывая свои действия бессмысленными лозунгами, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Поскольку НАТО ставит мир на грань мировой войны, не должны ли мы, по крайней мере, провести разумную дискуссию о том, что происходит сейчас, вместо того, чтобы прятаться за бессмысленными лозунгами в духе "Украина имеет право на самооборону"?", - задался вопросом эксперт.Он согласился с позицией российского президента Владимира Путина о том, что разрешение использовать поставленное Западом оружие для ударов по российским территориям вовлечет европейское и трансатлантическое сообщество в украинский конфликт. Дизен отметил, что союзники Киева даже не рассматривают варианты "разумных дискуссий", поскольку любая поддержка российской стороны приравнивается к государственной измене
https://1prime.ru/20240914/konferentsiya-851563091.html
украина
запад
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россия, украина, военная помощь украине, запад, третья мировая война
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, военная помощь Украине, ЗАПАД, третья мировая война
11:18 14.09.2024
 
"Ставит на грань". На Западе рассказали об угрозе мировой войны

Профессор Дизен: НАТО ставит мир на грань мировой войны

© flickr.com / U.S. Army Europe ImagesПоднятие флага НАТО
Поднятие флага НАТО - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© flickr.com / U.S. Army Europe Images
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Североатлантический альянс ведет мировое сообщество к глобальной войне, оправдывая свои действия бессмысленными лозунгами, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Поскольку НАТО ставит мир на грань мировой войны, не должны ли мы, по крайней мере, провести разумную дискуссию о том, что происходит сейчас, вместо того, чтобы прятаться за бессмысленными лозунгами в духе "Украина имеет право на самооборону"?", - задался вопросом эксперт.
Он согласился с позицией российского президента Владимира Путина о том, что разрешение использовать поставленное Западом оружие для ударов по российским территориям вовлечет европейское и трансатлантическое сообщество в украинский конфликт. Дизен отметил, что союзники Киева даже не рассматривают варианты "разумных дискуссий", поскольку любая поддержка российской стороны приравнивается к государственной измене
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАвоенная помощь УкраинеЗАПАДтретья мировая война
 
 
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