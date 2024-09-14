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"Ставит на грань". На Западе рассказали об угрозе мировой войны
"Ставит на грань". На Западе рассказали об угрозе мировой войны - 14.09.2024, ПРАЙМ
"Ставит на грань". На Западе рассказали об угрозе мировой войны
Североатлантический альянс ведет мировое сообщество к глобальной войне, оправдывая свои действия бессмысленными лозунгами, считает профессор Университета... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T11:18+0300
2024-09-14T11:18+0300
2024-09-14T11:18+0300
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россия
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военная помощь украине
запад
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Североатлантический альянс ведет мировое сообщество к глобальной войне, оправдывая свои действия бессмысленными лозунгами, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Поскольку НАТО ставит мир на грань мировой войны, не должны ли мы, по крайней мере, провести разумную дискуссию о том, что происходит сейчас, вместо того, чтобы прятаться за бессмысленными лозунгами в духе "Украина имеет право на самооборону"?", - задался вопросом эксперт.Он согласился с позицией российского президента Владимира Путина о том, что разрешение использовать поставленное Западом оружие для ударов по российским территориям вовлечет европейское и трансатлантическое сообщество в украинский конфликт. Дизен отметил, что союзники Киева даже не рассматривают варианты "разумных дискуссий", поскольку любая поддержка российской стороны приравнивается к государственной измене
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россия, украина, военная помощь украине, запад, третья мировая война
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, военная помощь Украине, ЗАПАД, третья мировая война
"Ставит на грань". На Западе рассказали об угрозе мировой войны
Профессор Дизен: НАТО ставит мир на грань мировой войны
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Североатлантический альянс ведет мировое сообщество к глобальной войне, оправдывая свои действия бессмысленными лозунгами, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Поскольку НАТО ставит мир на грань мировой войны, не должны ли мы, по крайней мере, провести разумную дискуссию о том, что происходит сейчас, вместо того, чтобы прятаться за бессмысленными лозунгами в духе "Украина имеет право на самооборону"?", - задался вопросом эксперт.
Он согласился с позицией российского президента Владимира Путина о том, что разрешение использовать поставленное Западом оружие для ударов по российским территориям вовлечет европейское и трансатлантическое сообщество в украинский конфликт. Дизен отметил, что союзники Киева даже не рассматривают варианты "разумных дискуссий", поскольку любая поддержка российской стороны приравнивается к государственной измене
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