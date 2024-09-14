https://1prime.ru/20240914/voyna-851565013.html

"Ставит на грань". На Западе рассказали об угрозе мировой войны

"Ставит на грань". На Западе рассказали об угрозе мировой войны - 14.09.2024, ПРАЙМ

"Ставит на грань". На Западе рассказали об угрозе мировой войны

Североатлантический альянс ведет мировое сообщество к глобальной войне, оправдывая свои действия бессмысленными лозунгами, считает профессор Университета... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T11:18+0300

2024-09-14T11:18+0300

2024-09-14T11:18+0300

спецоперация на украине

россия

украина

военная помощь украине

запад

третья мировая война

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Североатлантический альянс ведет мировое сообщество к глобальной войне, оправдывая свои действия бессмысленными лозунгами, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Поскольку НАТО ставит мир на грань мировой войны, не должны ли мы, по крайней мере, провести разумную дискуссию о том, что происходит сейчас, вместо того, чтобы прятаться за бессмысленными лозунгами в духе "Украина имеет право на самооборону"?", - задался вопросом эксперт.Он согласился с позицией российского президента Владимира Путина о том, что разрешение использовать поставленное Западом оружие для ударов по российским территориям вовлечет европейское и трансатлантическое сообщество в украинский конфликт. Дизен отметил, что союзники Киева даже не рассматривают варианты "разумных дискуссий", поскольку любая поддержка российской стороны приравнивается к государственной измене

https://1prime.ru/20240914/konferentsiya-851563091.html

украина

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россия, украина, военная помощь украине, запад, третья мировая война