https://1prime.ru/20240914/vozmezdie-851566531.html

В США испугались грозящего Западу возмездия России

В США испугались грозящего Западу возмездия России - 14.09.2024, ПРАЙМ

В США испугались грозящего Западу возмездия России

Коллективный Запад почувствует на себе ответ Москвы, если позволит Киеву использовать оружие для ударов по российским территориям, сообщает издание Responsible... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T14:00+0300

2024-09-14T14:00+0300

2024-09-14T14:00+0300

спецоперация на украине

россия

запад

украина

ракеты

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Коллективный Запад почувствует на себе ответ Москвы, если позволит Киеву использовать оружие для ударов по российским территориям, сообщает издание Responsible Statecraft.В статье также подчеркивается, что Украина не обладает достаточным количеством вооружений, чтобы нанести реальный вред России. Но Запад имеет ограниченные возможности для обеспечения такого количества ракет, и их предоставление почти неизбежно спровоцирует прямой ответ России", — добавляет автор статьи.Таким образом, киевский режим гораздо сильнее нуждается в плане по урегулированию противоречий с Москвой, чем в очередном транше военной помощи. Только это поможет разрешить украинский конфликт, резюмирует издание.

https://1prime.ru/20240914/ssha-851565688.html

запад

украина

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад, украина, ракеты