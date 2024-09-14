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В США испугались грозящего Западу возмездия России - 14.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240914/vozmezdie-851566531.html
В США испугались грозящего Западу возмездия России
В США испугались грозящего Западу возмездия России - 14.09.2024, ПРАЙМ
В США испугались грозящего Западу возмездия России
Коллективный Запад почувствует на себе ответ Москвы, если позволит Киеву использовать оружие для ударов по российским территориям, сообщает издание Responsible... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T14:00+0300
2024-09-14T14:00+0300
спецоперация на украине
россия
запад
украина
ракеты
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Коллективный Запад почувствует на себе ответ Москвы, если позволит Киеву использовать оружие для ударов по российским территориям, сообщает издание Responsible Statecraft.В статье также подчеркивается, что Украина не обладает достаточным количеством вооружений, чтобы нанести реальный вред России. Но Запад имеет ограниченные возможности для обеспечения такого количества ракет, и их предоставление почти неизбежно спровоцирует прямой ответ России", — добавляет автор статьи.Таким образом, киевский режим гораздо сильнее нуждается в плане по урегулированию противоречий с Москвой, чем в очередном транше военной помощи. Только это поможет разрешить украинский конфликт, резюмирует издание.
https://1prime.ru/20240914/ssha-851565688.html
запад
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россия, запад, украина, ракеты
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, ракеты
14:00 14.09.2024
 
В США испугались грозящего Западу возмездия России

RS: Запад ждет возмездие в случае разрешения Украине бить вглубь России

© Фото : Staff Sgt. Brittany MurphyЗапуск ракеты Minuteman III. Архивное фото
Запуск ракеты Minuteman III. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© Фото : Staff Sgt. Brittany Murphy
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Коллективный Запад почувствует на себе ответ Москвы, если позволит Киеву использовать оружие для ударов по российским территориям, сообщает издание Responsible Statecraft.
В статье также подчеркивается, что Украина не обладает достаточным количеством вооружений, чтобы нанести реальный вред России. Но Запад имеет ограниченные возможности для обеспечения такого количества ракет, и их предоставление почти неизбежно спровоцирует прямой ответ России", — добавляет автор статьи.
Таким образом, киевский режим гораздо сильнее нуждается в плане по урегулированию противоречий с Москвой, чем в очередном транше военной помощи. Только это поможет разрешить украинский конфликт, резюмирует издание.
Американский флаг, Вашингтон, США
"Грязная работа": во Франции раскрыли план США на Украине
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯЗАПАДУКРАИНАракеты
 
 
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