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"Встреча клуба убийц": на Западе возмутились из-за события в Киеве

"Встреча клуба убийц": на Западе возмутились из-за события в Киеве - 14.09.2024, ПРАЙМ

"Встреча клуба убийц": на Западе возмутились из-за события в Киеве

Тысячи украинцев пожертвовали своими жизнями из-за главы киевского режима Владимира Зеленского и бывшего британского премьера Бориса Джонсона, подчеркнул... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T15:50+0300

2024-09-14T15:50+0300

2024-09-14T15:50+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

борис джонсон

украина

великобритания

всу

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Тысячи украинцев пожертвовали своими жизнями из-за главы киевского режима Владимира Зеленского и бывшего британского премьера Бориса Джонсона, подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети X."В Киеве прошла ежегодная встреча клуба убийц. Сотни тысяч украинских мужчин, большинство из беднейших регионов Украины, погибли из-за этих двух отвратительных созданий", — прокомментировал журналист встречу двух политиков.Боуз подчеркнул, что рано или поздно они получат то, что заслужили своими жестокими действиями.Ранее Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD сообщал, что западные страны, чтобы предотвратить Третью мировую войну и разрушение Украины, должны вовремя "давать Киеву деньги" и поставлять вооружения.

https://1prime.ru/20240914/ugroza-851567578.html

украина

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владимир зеленский, борис джонсон, украина, великобритания, всу