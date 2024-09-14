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"Встреча клуба убийц": на Западе возмутились из-за события в Киеве
"Встреча клуба убийц": на Западе возмутились из-за события в Киеве - 14.09.2024, ПРАЙМ
"Встреча клуба убийц": на Западе возмутились из-за события в Киеве
Тысячи украинцев пожертвовали своими жизнями из-за главы киевского режима Владимира Зеленского и бывшего британского премьера Бориса Джонсона, подчеркнул... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T15:50+0300
2024-09-14T15:50+0300
2024-09-14T15:50+0300
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Тысячи украинцев пожертвовали своими жизнями из-за главы киевского режима Владимира Зеленского и бывшего британского премьера Бориса Джонсона, подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети X."В Киеве прошла ежегодная встреча клуба убийц. Сотни тысяч украинских мужчин, большинство из беднейших регионов Украины, погибли из-за этих двух отвратительных созданий", — прокомментировал журналист встречу двух политиков.Боуз подчеркнул, что рано или поздно они получат то, что заслужили своими жестокими действиями.Ранее Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD сообщал, что западные страны, чтобы предотвратить Третью мировую войну и разрушение Украины, должны вовремя "давать Киеву деньги" и поставлять вооружения.
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Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Борис Джонсон, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВСУ
"Встреча клуба убийц": на Западе возмутились из-за события в Киеве
Боуз: сотни тысяч украинцев погибли из-за Зеленского и Бориса Джонсона
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ.
Тысячи украинцев пожертвовали своими жизнями из-за главы киевского режима Владимира Зеленского и бывшего британского премьера Бориса Джонсона, подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети X
.
"В Киеве прошла ежегодная встреча клуба убийц. Сотни тысяч украинских мужчин, большинство из беднейших регионов Украины, погибли из-за этих двух отвратительных созданий", — прокомментировал журналист встречу двух политиков.
Боуз подчеркнул, что рано или поздно они получат то, что заслужили своими жестокими действиями.
Ранее Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD сообщал, что западные страны, чтобы предотвратить Третью мировую войну и разрушение Украины, должны вовремя "давать Киеву деньги" и поставлять вооружения.
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