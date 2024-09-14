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Жительница Курской области стала жертвой ВСУ из-за сына-военного - 14.09.2024, ПРАЙМ
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Жительница Курской области стала жертвой ВСУ из-за сына-военного
Жительница Курской области стала жертвой ВСУ из-за сына-военного - 14.09.2024, ПРАЙМ
Жительница Курской области стала жертвой ВСУ из-за сына-военного
Украинские военные зверски изнасиловали и убили одну из жительниц села Гончаровка в Суджанском районе Курской области. Причиной жестокости стало то, что сын... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T09:24+0300
2024-09-14T09:25+0300
спецоперация на украине
всу
убийство
насилие
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КУРСК, 14 сен - ПРАЙМ. Украинские военные зверски изнасиловали и убили одну из жительниц села Гончаровка в Суджанском районе Курской области. Причиной жестокости стало то, что сын пострадавший служит в ВС России, поделилась эвакуированная из российской приграничной области многодетная мать Татьяна. "Сейчас у нас информация прошла, что на Гончаровке (ВСУ - ред.) узнали, что у женщины сын военный. И с ней поступили очень плохо", - объяснила женщина, уточнив, что погибшая работала охранницей в местной школе.По факту совершения насильственных действий и убийства Следственный комитет начал проверку.
https://1prime.ru/20240914/konflikt-851561832.html
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всу, убийство, насилие, ск рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, убийство, насилие, СК РФ
09:24 14.09.2024 (обновлено: 09:25 14.09.2024)
 
Жительница Курской области стала жертвой ВСУ из-за сына-военного

ВСУ изнасиловали и убили женщину в Курской области, узнав, что ее сын военный

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© Фото : NATO
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КУРСК, 14 сен - ПРАЙМ. Украинские военные зверски изнасиловали и убили одну из жительниц села Гончаровка в Суджанском районе Курской области. Причиной жестокости стало то, что сын пострадавший служит в ВС России, поделилась эвакуированная из российской приграничной области многодетная мать Татьяна.
"Сейчас у нас информация прошла, что на Гончаровке (ВСУ - ред.) узнали, что у женщины сын военный. И с ней поступили очень плохо", - объяснила женщина, уточнив, что погибшая работала охранницей в местной школе.
По факту совершения насильственных действий и убийства Следственный комитет начал проверку.
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Спецоперация на УкраинеВСУубийствонасилиеСК РФ
 
 
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