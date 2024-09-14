https://1prime.ru/20240914/vsu-851563542.html

Жительница Курской области стала жертвой ВСУ из-за сына-военного

Жительница Курской области стала жертвой ВСУ из-за сына-военного - 14.09.2024, ПРАЙМ

Жительница Курской области стала жертвой ВСУ из-за сына-военного

Украинские военные зверски изнасиловали и убили одну из жительниц села Гончаровка в Суджанском районе Курской области. Причиной жестокости стало то, что сын... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T09:24+0300

2024-09-14T09:24+0300

2024-09-14T09:25+0300

спецоперация на украине

всу

убийство

насилие

ск рф

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КУРСК, 14 сен - ПРАЙМ. Украинские военные зверски изнасиловали и убили одну из жительниц села Гончаровка в Суджанском районе Курской области. Причиной жестокости стало то, что сын пострадавший служит в ВС России, поделилась эвакуированная из российской приграничной области многодетная мать Татьяна. "Сейчас у нас информация прошла, что на Гончаровке (ВСУ - ред.) узнали, что у женщины сын военный. И с ней поступили очень плохо", - объяснила женщина, уточнив, что погибшая работала охранницей в местной школе.По факту совершения насильственных действий и убийства Следственный комитет начал проверку.

https://1prime.ru/20240914/konflikt-851561832.html

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всу, убийство, насилие, ск рф