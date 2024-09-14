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В Британии предупредили, к чему приведут удары ракетами Storm Shadow по РФ

В Британии предупредили, к чему приведут удары ракетами Storm Shadow по РФ - 14.09.2024, ПРАЙМ

В Британии предупредили, к чему приведут удары ракетами Storm Shadow по РФ

Все западные страны окажутся в опасности, если позволят Киеву использовать поставляемое оружие для ударов по российским территориям, считает глава британской... | 14.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-14T09:43+0300

2024-09-14T09:43+0300

2024-09-14T09:43+0300

спецоперация на украине

всу

россия

великобритания

storm shadow

запад

украина

эскалация

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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Все западные страны окажутся в опасности, если позволят Киеву использовать поставляемое оружие для ударов по российским территориям, считает глава британской партии "Наследие" Дэвид Кертен. Об этом он написал в социальной сети X."Позволить Украине обстрелять Россию британскими ракетами Storm Shadow - это безумная эскалация, которая ставит под угрозу безопасность всего коллективного Запада, пытающегося спасти экономическую аннексию Украины [компаниями] BlackRock, JP Morgan, военно-промышленного комплекса и т.д", — объяснил он.Ранее российский президент Владимир Путин подчеркивал, что подобное решение станет свидетельством вовлечения коллективного Запада в конфронтацию с Россией. Москва в таком случае, добавил глава Кремля, будет вынуждена дать соответствующий ответ на угрозу безопасности государства.

https://1prime.ru/20240914/bayden-851562972.html

великобритания

запад

украина

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всу, россия, великобритания, storm shadow, запад, украина, эскалация