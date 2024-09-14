Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии предупредили, к чему приведут удары ракетами Storm Shadow по РФ - 14.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240914/vsu-851563662.html
В Британии предупредили, к чему приведут удары ракетами Storm Shadow по РФ
В Британии предупредили, к чему приведут удары ракетами Storm Shadow по РФ - 14.09.2024, ПРАЙМ
В Британии предупредили, к чему приведут удары ракетами Storm Shadow по РФ
Все западные страны окажутся в опасности, если позволят Киеву использовать поставляемое оружие для ударов по российским территориям, считает глава британской... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T09:43+0300
2024-09-14T09:43+0300
спецоперация на украине
всу
россия
великобритания
storm shadow
запад
украина
эскалация
https://cdnn.1prime.ru/img/84089/86/840898688_0:129:2971:1800_1920x0_80_0_0_7115be6f55c0fb172fd3e3a9a2e9c542.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Все западные страны окажутся в опасности, если позволят Киеву использовать поставляемое оружие для ударов по российским территориям, считает глава британской партии "Наследие" Дэвид Кертен. Об этом он написал в социальной сети X."Позволить Украине обстрелять Россию британскими ракетами Storm Shadow - это безумная эскалация, которая ставит под угрозу безопасность всего коллективного Запада, пытающегося спасти экономическую аннексию Украины [компаниями] BlackRock, JP Morgan, военно-промышленного комплекса и т.д", — объяснил он.Ранее российский президент Владимир Путин подчеркивал, что подобное решение станет свидетельством вовлечения коллективного Запада в конфронтацию с Россией. Москва в таком случае, добавил глава Кремля, будет вынуждена дать соответствующий ответ на угрозу безопасности государства.
https://1prime.ru/20240914/bayden-851562972.html
великобритания
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84089/86/840898688_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_677ba6c58b3c9a2e63b6850f89e331c4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, россия, великобритания, storm shadow, запад, украина, эскалация
Спецоперация на Украине, ВСУ, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Storm Shadow, ЗАПАД, УКРАИНА, эскалация
09:43 14.09.2024
 
В Британии предупредили, к чему приведут удары ракетами Storm Shadow по РФ

Политик Кертен раскрыл угрозы Западу из-за планов разрешить ВСУ бить вглубь РФ

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагменты ракеты Storm Shadow
Фрагменты ракеты Storm Shadow - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Все западные страны окажутся в опасности, если позволят Киеву использовать поставляемое оружие для ударов по российским территориям, считает глава британской партии "Наследие" Дэвид Кертен. Об этом он написал в социальной сети X.
"Позволить Украине обстрелять Россию британскими ракетами Storm Shadow - это безумная эскалация, которая ставит под угрозу безопасность всего коллективного Запада, пытающегося спасти экономическую аннексию Украины [компаниями] BlackRock, JP Morgan, военно-промышленного комплекса и т.д", — объяснил он.
Ранее российский президент Владимир Путин подчеркивал, что подобное решение станет свидетельством вовлечения коллективного Запада в конфронтацию с Россией. Москва в таком случае, добавил глава Кремля, будет вынуждена дать соответствующий ответ на угрозу безопасности государства.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
"Дряхлый". Основатель Pink Floyd прокомментировал заявления Джо Байдена
08:51
 
Спецоперация на УкраинеВСУРОССИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯStorm ShadowЗАПАДУКРАИНАэскалация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала