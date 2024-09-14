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В Британии предупредили, к чему приведут удары ракетами Storm Shadow по РФ
В Британии предупредили, к чему приведут удары ракетами Storm Shadow по РФ - 14.09.2024, ПРАЙМ
В Британии предупредили, к чему приведут удары ракетами Storm Shadow по РФ
Все западные страны окажутся в опасности, если позволят Киеву использовать поставляемое оружие для ударов по российским территориям, считает глава британской... | 14.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-14T09:43+0300
2024-09-14T09:43+0300
2024-09-14T09:43+0300
спецоперация на украине
всу
россия
великобритания
storm shadow
запад
украина
эскалация
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МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Все западные страны окажутся в опасности, если позволят Киеву использовать поставляемое оружие для ударов по российским территориям, считает глава британской партии "Наследие" Дэвид Кертен. Об этом он написал в социальной сети X."Позволить Украине обстрелять Россию британскими ракетами Storm Shadow - это безумная эскалация, которая ставит под угрозу безопасность всего коллективного Запада, пытающегося спасти экономическую аннексию Украины [компаниями] BlackRock, JP Morgan, военно-промышленного комплекса и т.д", — объяснил он.Ранее российский президент Владимир Путин подчеркивал, что подобное решение станет свидетельством вовлечения коллективного Запада в конфронтацию с Россией. Москва в таком случае, добавил глава Кремля, будет вынуждена дать соответствующий ответ на угрозу безопасности государства.
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Спецоперация на Украине, ВСУ, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Storm Shadow, ЗАПАД, УКРАИНА, эскалация
В Британии предупредили, к чему приведут удары ракетами Storm Shadow по РФ
Политик Кертен раскрыл угрозы Западу из-за планов разрешить ВСУ бить вглубь РФ