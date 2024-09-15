https://1prime.ru/20240915/ataka-851578447.html

Свидетели рассказали о применении ВСУ снарядов с газом в Курской области

Свидетели рассказали о применении ВСУ снарядов с газом в Курской области - 15.09.2024, ПРАЙМ

Свидетели рассказали о применении ВСУ снарядов с газом в Курской области

Очевидцы атаки украинских подразделений на российское приграничье рассказали, что ВСУ применяли в Курской области газовые снаряды. | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T15:14+0300

2024-09-15T15:14+0300

2024-09-15T15:14+0300

спецоперация на украине

газ

всу

гражданское население

атака

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КУРСКАЯ ОБЛ., 15 сен - ПРАЙМ. Очевидцы атаки украинских подразделений на российское приграничье рассказали, что ВСУ применяли в Курской области газовые снаряды."Два раза были атакованы газом у себя на КНП (командно-наблюдательный пункт – ред.), два раза были атакованы газом на позициях", - поделился командир одного из отрядов с позывным "Аид" в беседе с агентством РИА Новости. Он подчеркнул, что некоторые солдаты стали жертвами серьезного отравления, на данный момент они проходят лечение в госпитале.Ранее стало известно, что украинские войска применяли неизвестный газ, который привел к смерти большого количества домашнего скота. Жительницы Глушковского района уточнили, что после атаки оставался странный дым или пар.Следственный комитет начал проверку по факту применения газового оружия.

https://1prime.ru/20240915/voyna-851574820.html

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газ, всу, гражданское население, атака