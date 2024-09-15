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Командир ВС России рассказал, на что ВСУ сделали упор при атаке на Курск - 15.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240915/ataka-851578685.html
Командир ВС России рассказал, на что ВСУ сделали упор при атаке на Курск
Командир ВС России рассказал, на что ВСУ сделали упор при атаке на Курск - 15.09.2024, ПРАЙМ
Командир ВС России рассказал, на что ВСУ сделали упор при атаке на Курск
Украинские военные использовали практически все имеющиеся у них виды поставленной Западом техники при атаке на российское приграничье, рассказал командир одного | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T15:31+0300
2024-09-15T15:31+0300
спецоперация на украине
всу
военная помощь украине
военная техника
запад
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КУРСКАЯ ОБЛ, 15 сен - ПРАЙМ. Украинские военные использовали практически все имеющиеся у них виды поставленной Западом техники при атаке на российское приграничье, рассказал командир одного из отрядов с позывным "Аид" в беседе с РИА Новости. "Здесь можно найти все, что угодно вообще. Мы даже двумя "камикадзе" поразили ЗРК Crotale — французский всепогодный зенитный ракетный комплекс. У нас отрабатывали вертолеты по нашей просьбе, посадку выехал отработать наш вертолет, и мы в итоге с дронами за 30 тысяч рублей, ну ладно за 60 тысяч рублей… установку за 8 млн евро поразили", - подчеркнул российский военный.Он также упомянул бронетранспортёры Bushmaster из Австралии, БМП Marder и танки "Leopard" из Германии, боевые машины "Stryker", РСЗО HIMARS и бронетранспортеры "MaxxPro" и "M113" из США. При отражении нападения российские подразделения даже столкнулись с советскими танками Т-72."Аид" также упомянул атаки с применением газового оружия. Пока не понятно, какой именно газ использовали ВСУ.
https://1prime.ru/20240915/ataka-851578447.html
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всу, военная помощь украине, военная техника, запад
Спецоперация на Украине, ВСУ, военная помощь Украине, военная техника, ЗАПАД
15:31 15.09.2024
 
Командир ВС России рассказал, на что ВСУ сделали упор при атаке на Курск

Командир "Аид": ВСУ при атаке на Курскую область сделали упор на зарубежную технику

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСводная артиллерийская группа спецназа "Ахмат"
Сводная артиллерийская группа спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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КУРСКАЯ ОБЛ, 15 сен - ПРАЙМ. Украинские военные использовали практически все имеющиеся у них виды поставленной Западом техники при атаке на российское приграничье, рассказал командир одного из отрядов с позывным "Аид" в беседе с РИА Новости.
"Здесь можно найти все, что угодно вообще. Мы даже двумя "камикадзе" поразили ЗРК Crotale — французский всепогодный зенитный ракетный комплекс. У нас отрабатывали вертолеты по нашей просьбе, посадку выехал отработать наш вертолет, и мы в итоге с дронами за 30 тысяч рублей, ну ладно за 60 тысяч рублей… установку за 8 млн евро поразили", - подчеркнул российский военный.
Он также упомянул бронетранспортёры Bushmaster из Австралии, БМП Marder и танки "Leopard" из Германии, боевые машины "Stryker", РСЗО HIMARS и бронетранспортеры "MaxxPro" и "M113" из США. При отражении нападения российские подразделения даже столкнулись с советскими танками Т-72.
"Аид" также упомянул атаки с применением газового оружия. Пока не понятно, какой именно газ использовали ВСУ.
Последствия украинского обстрела Курска - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
Свидетели рассказали о применении ВСУ снарядов с газом в Курской области
15:14
 
Спецоперация на УкраинеВСУвоенная помощь Украиневоенная техникаЗАПАД
 
 
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