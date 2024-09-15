https://1prime.ru/20240915/ataka-851578685.html
Командир ВС России рассказал, на что ВСУ сделали упор при атаке на Курск
Командир ВС России рассказал, на что ВСУ сделали упор при атаке на Курск - 15.09.2024, ПРАЙМ
Командир ВС России рассказал, на что ВСУ сделали упор при атаке на Курск
Украинские военные использовали практически все имеющиеся у них виды поставленной Западом техники при атаке на российское приграничье, рассказал командир одного | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T15:31+0300
2024-09-15T15:31+0300
2024-09-15T15:31+0300
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КУРСКАЯ ОБЛ, 15 сен - ПРАЙМ. Украинские военные использовали практически все имеющиеся у них виды поставленной Западом техники при атаке на российское приграничье, рассказал командир одного из отрядов с позывным "Аид" в беседе с РИА Новости. "Здесь можно найти все, что угодно вообще. Мы даже двумя "камикадзе" поразили ЗРК Crotale — французский всепогодный зенитный ракетный комплекс. У нас отрабатывали вертолеты по нашей просьбе, посадку выехал отработать наш вертолет, и мы в итоге с дронами за 30 тысяч рублей, ну ладно за 60 тысяч рублей… установку за 8 млн евро поразили", - подчеркнул российский военный.Он также упомянул бронетранспортёры Bushmaster из Австралии, БМП Marder и танки "Leopard" из Германии, боевые машины "Stryker", РСЗО HIMARS и бронетранспортеры "MaxxPro" и "M113" из США. При отражении нападения российские подразделения даже столкнулись с советскими танками Т-72."Аид" также упомянул атаки с применением газового оружия. Пока не понятно, какой именно газ использовали ВСУ.
https://1prime.ru/20240915/ataka-851578447.html
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всу, военная помощь украине, военная техника, запад
Спецоперация на Украине, ВСУ, военная помощь Украине, военная техника, ЗАПАД
Командир ВС России рассказал, на что ВСУ сделали упор при атаке на Курск
Командир "Аид": ВСУ при атаке на Курскую область сделали упор на зарубежную технику
КУРСКАЯ ОБЛ, 15 сен - ПРАЙМ. Украинские военные использовали практически все имеющиеся у них виды поставленной Западом техники при атаке на российское приграничье, рассказал командир одного из отрядов с позывным "Аид" в беседе с РИА Новости.
"Здесь можно найти все, что угодно вообще. Мы даже двумя "камикадзе" поразили ЗРК Crotale — французский всепогодный зенитный ракетный комплекс. У нас отрабатывали вертолеты по нашей просьбе, посадку выехал отработать наш вертолет, и мы в итоге с дронами за 30 тысяч рублей, ну ладно за 60 тысяч рублей… установку за 8 млн евро поразили", - подчеркнул российский военный.
Он также упомянул бронетранспортёры Bushmaster из Австралии, БМП Marder и танки "Leopard" из Германии, боевые машины "Stryker", РСЗО HIMARS и бронетранспортеры "MaxxPro" и "M113" из США. При отражении нападения российские подразделения даже столкнулись с советскими танками Т-72.
"Аид" также упомянул атаки с применением газового оружия. Пока не понятно, какой именно газ использовали ВСУ.
Свидетели рассказали о применении ВСУ снарядов с газом в Курской области