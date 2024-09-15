https://1prime.ru/20240915/ataka-851578685.html

Командир ВС России рассказал, на что ВСУ сделали упор при атаке на Курск

Командир ВС России рассказал, на что ВСУ сделали упор при атаке на Курск - 15.09.2024, ПРАЙМ

Командир ВС России рассказал, на что ВСУ сделали упор при атаке на Курск

Украинские военные использовали практически все имеющиеся у них виды поставленной Западом техники при атаке на российское приграничье, рассказал командир одного | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T15:31+0300

2024-09-15T15:31+0300

2024-09-15T15:31+0300

спецоперация на украине

всу

военная помощь украине

военная техника

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КУРСКАЯ ОБЛ, 15 сен - ПРАЙМ. Украинские военные использовали практически все имеющиеся у них виды поставленной Западом техники при атаке на российское приграничье, рассказал командир одного из отрядов с позывным "Аид" в беседе с РИА Новости. "Здесь можно найти все, что угодно вообще. Мы даже двумя "камикадзе" поразили ЗРК Crotale — французский всепогодный зенитный ракетный комплекс. У нас отрабатывали вертолеты по нашей просьбе, посадку выехал отработать наш вертолет, и мы в итоге с дронами за 30 тысяч рублей, ну ладно за 60 тысяч рублей… установку за 8 млн евро поразили", - подчеркнул российский военный.Он также упомянул бронетранспортёры Bushmaster из Австралии, БМП Marder и танки "Leopard" из Германии, боевые машины "Stryker", РСЗО HIMARS и бронетранспортеры "MaxxPro" и "M113" из США. При отражении нападения российские подразделения даже столкнулись с советскими танками Т-72."Аид" также упомянул атаки с применением газового оружия. Пока не понятно, какой именно газ использовали ВСУ.

https://1prime.ru/20240915/ataka-851578447.html

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всу, военная помощь украине, военная техника, запад