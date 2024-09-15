https://1prime.ru/20240915/aurus-851578036.html

У россиян появилась возможность арендовать Aurus Komendant

У россиян появилась возможность арендовать Aurus Komendant - 15.09.2024, ПРАЙМ

У россиян появилась возможность арендовать Aurus Komendant

На одном из сайтов бесплатных объявлений разместили предложение о сдаче в аренду люксового кроссовера Aurus Komendant, сообщил портал Motor.ru. | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T14:55+0300

2024-09-15T14:55+0300

2024-09-15T14:55+0300

экономика

авто

кроссовер

aurus

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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. На одном из сайтов бесплатных объявлений разместили предложение о сдаче в аренду люксового кроссовера Aurus Komendant, сообщил портал Motor.ru.Эксперты портала выяснили, что данная услуга доступна Казани. Минимальная стоимость аренды машины составляет 80 000 рублей (минимальный срок заказа — четыре часа, стоимость одного часа 20 000 рублей). Шестичасовая аренда обойдется в 108 тысяч рублей (18 тысяч рублей в час), восьмичасовая — в 120 тысяч рублей (15 тысяч рублей в час). Условия длительной аренды обсуждаются в индивидуальном порядке с учетом планируемых маршрутов. При этом Aurus Komendant можно арендовать лишь с водителем и попробовать себя за рулем данного авто не получится.Отмечается, что для аренды доступна модель 2024 года выпуска в редком темно-синем оттенке. Ее салон рассчитан на четверых человек, поэтому у арендного кроссовера есть только три свободных места. В Москве и Санкт-Петербурге услуги по аренде кроссовера Aurus Komendant пока отсутствуют, в прокат можно взять лишь седаны этого бренда, пишет Motor.ru.

https://1prime.ru/20240913/avto-851543530.html

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авто, кроссовер, aurus