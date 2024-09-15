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В России отмечен резкий рост числа новых авто на продажу - 15.09.2024, ПРАЙМ
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В России отмечен резкий рост числа новых авто на продажу
В России отмечен резкий рост числа новых авто на продажу - 15.09.2024, ПРАЙМ
В России отмечен резкий рост числа новых авто на продажу
Предложение в сегменте новых легковых автомобилей с июня по август текущего года увеличилось на 43%, а в сравнении с весной - на 13,7%. Стабилизировалась и... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T10:00+0300
2024-09-15T10:00+0300
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Предложение в сегменте новых легковых автомобилей с июня по август текущего года увеличилось на 43%, а в сравнении с весной - на 13,7%. Стабилизировалась и средняя цена - она чуть выше 2,9 миллиона рублей и почти не изменилась за год, подсчитали эксперты Авито Авто.Лидирует по спросу "АвтоВАЗ": его доля достигла 23%, остальные места в топ-5 поделили китайские концерны - Haval, Chery, Geely и Changan. Доля каждого из них - менее 10%. "Это обусловлено как ценовым фактором, так и более широкой вариативностью кузовов у российских автопроизводителей, тогда как производители из Поднебесной более активны в сегменте кроссоверов и внедорожников", - комментирует руководитель продаж направления "Новые авто" в "Авито" Артем Хомутинников.Марка Chery стала лидером по динамике спроса (в 2,2 раза год к году) и по количеству объявлений этим летом. За ней следует "АвтоВАЗ", а потом остальные упомянутые "китайцы". Рейтинг самых топовых моделей возглавляет Lada Granta, получившая 8,5%. На втором и третьем местах – модели той же марки: Niva Legend с 5,2% и Vesta с 4,7%. Четвертую строку занял Haval Jolion (3,7%), а пятую – OMODA C5 (3,1%).Среди моделей по числу объявлений лидирует Chery Tiggo 7 Pro Max с 6,6% от предложения. За ней следуют OMODA C5 и Chery Tiggo 4 Pro. По приросту предложений лидируют Geely Monjaro и Solaris HS.
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китайские авто, китайский автопром, авто, авторынок рф
китайские авто, китайский автопром, Авто, авторынок РФ
10:00 15.09.2024
 
В России отмечен резкий рост числа новых авто на продажу

Авито Авто: предложение новых авто летом увеличилось на 43% год к году

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Предложение в сегменте новых легковых автомобилей с июня по август текущего года увеличилось на 43%, а в сравнении с весной - на 13,7%. Стабилизировалась и средняя цена - она чуть выше 2,9 миллиона рублей и почти не изменилась за год, подсчитали эксперты Авито Авто.
Лидирует по спросу "АвтоВАЗ": его доля достигла 23%, остальные места в топ-5 поделили китайские концерны - Haval, Chery, Geely и Changan. Доля каждого из них - менее 10%.
"Это обусловлено как ценовым фактором, так и более широкой вариативностью кузовов у российских автопроизводителей, тогда как производители из Поднебесной более активны в сегменте кроссоверов и внедорожников", - комментирует руководитель продаж направления "Новые авто" в "Авито" Артем Хомутинников.
Марка Chery стала лидером по динамике спроса (в 2,2 раза год к году) и по количеству объявлений этим летом. За ней следует "АвтоВАЗ", а потом остальные упомянутые "китайцы".
Рейтинг самых топовых моделей возглавляет Lada Granta, получившая 8,5%. На втором и третьем местах – модели той же марки: Niva Legend с 5,2% и Vesta с 4,7%. Четвертую строку занял Haval Jolion (3,7%), а пятую – OMODA C5 (3,1%).
Среди моделей по числу объявлений лидирует Chery Tiggo 7 Pro Max с 6,6% от предложения. За ней следуют OMODA C5 и Chery Tiggo 4 Pro. По приросту предложений лидируют Geely Monjaro и Solaris HS.
 
китайские автокитайский автопромАвтоавторынок РФ
 
 
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