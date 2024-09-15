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Шмыгаль назвал число украинцев, имеющих экономическую бронь от мобилизации - 15.09.2024, ПРАЙМ
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Шмыгаль назвал число украинцев, имеющих экономическую бронь от мобилизации
Шмыгаль назвал число украинцев, имеющих экономическую бронь от мобилизации - 15.09.2024, ПРАЙМ
Шмыгаль назвал число украинцев, имеющих экономическую бронь от мобилизации
Экономическая бронь от мобилизации предоставлена свыше 900 000 украинцев, правительство допускает увеличение ее объемов, заявил в ходе конференции Ялтинской... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T12:42+0300
2024-09-15T12:45+0300
украина
мобилизация
бронь
спецоперация на украине
мобилизация на украине
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МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Экономическая бронь от мобилизации предоставлена свыше 900 000 украинцев, правительство допускает увеличение ее объемов, заявил в ходе конференции Ялтинской европейской стратегии (YES-2024) премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "У нас сегодня более 900 тысяч человек в бизнесе забронировано. Это важный показатель. Мы понимаем, что можем предполагать еще большее количество забронированных в бизнесе, но при условии, чтобы была соблюдена полностью "математика" мобилизации", - приводит слова Шмыгаля издание "Главком". В Верховной раде в мае сообщили, что парламент рассматривает предложение по "экономическому бронированию", предусматривающее возможность освобождать от мобилизации сотрудников при уплате за них по 20 тысяч гривен (почти 508 долларов) в месяц. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия 8 мая заявил, что на Украине рассматривают две модели экономического бронирования от мобилизации – при уплате 35 тысяч гривен (более 890 долларов) налогов с зарплаты военнообязанного и ежемесячном отчислении 20 тысяч гривен (почти 509 долларов) за каждого забронированного сотрудника.
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украина, мобилизация, бронь, мобилизация на украине
УКРАИНА, мобилизация, бронь, Спецоперация на Украине, мобилизация на Украине
12:42 15.09.2024 (обновлено: 12:45 15.09.2024)
 
Шмыгаль назвал число украинцев, имеющих экономическую бронь от мобилизации

Шмыгаль: на Украине экономическую бронь от мобилизации имеют более 900 тысяч человек

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Экономическая бронь от мобилизации предоставлена свыше 900 000 украинцев, правительство допускает увеличение ее объемов, заявил в ходе конференции Ялтинской европейской стратегии (YES-2024) премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"У нас сегодня более 900 тысяч человек в бизнесе забронировано. Это важный показатель. Мы понимаем, что можем предполагать еще большее количество забронированных в бизнесе, но при условии, чтобы была соблюдена полностью "математика" мобилизации", - приводит слова Шмыгаля издание "Главком".
В Верховной раде в мае сообщили, что парламент рассматривает предложение по "экономическому бронированию", предусматривающее возможность освобождать от мобилизации сотрудников при уплате за них по 20 тысяч гривен (почти 508 долларов) в месяц. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия 8 мая заявил, что на Украине рассматривают две модели экономического бронирования от мобилизации – при уплате 35 тысяч гривен (более 890 долларов) налогов с зарплаты военнообязанного и ежемесячном отчислении 20 тысяч гривен (почти 509 долларов) за каждого забронированного сотрудника.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации для ряда украинцев
12 сентября, 15:17
 
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