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Шмыгаль назвал число украинцев, имеющих экономическую бронь от мобилизации

Шмыгаль назвал число украинцев, имеющих экономическую бронь от мобилизации - 15.09.2024, ПРАЙМ

Шмыгаль назвал число украинцев, имеющих экономическую бронь от мобилизации

Экономическая бронь от мобилизации предоставлена свыше 900 000 украинцев, правительство допускает увеличение ее объемов, заявил в ходе конференции Ялтинской... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T12:42+0300

2024-09-15T12:42+0300

2024-09-15T12:45+0300

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мобилизация

бронь

спецоперация на украине

мобилизация на украине

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МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Экономическая бронь от мобилизации предоставлена свыше 900 000 украинцев, правительство допускает увеличение ее объемов, заявил в ходе конференции Ялтинской европейской стратегии (YES-2024) премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "У нас сегодня более 900 тысяч человек в бизнесе забронировано. Это важный показатель. Мы понимаем, что можем предполагать еще большее количество забронированных в бизнесе, но при условии, чтобы была соблюдена полностью "математика" мобилизации", - приводит слова Шмыгаля издание "Главком". В Верховной раде в мае сообщили, что парламент рассматривает предложение по "экономическому бронированию", предусматривающее возможность освобождать от мобилизации сотрудников при уплате за них по 20 тысяч гривен (почти 508 долларов) в месяц. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия 8 мая заявил, что на Украине рассматривают две модели экономического бронирования от мобилизации – при уплате 35 тысяч гривен (более 890 долларов) налогов с зарплаты военнообязанного и ежемесячном отчислении 20 тысяч гривен (почти 509 долларов) за каждого забронированного сотрудника.

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