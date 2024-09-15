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Латвия поставит ВСУ британские бронемашины 2014 года, пишут СМИ - 15.09.2024, ПРАЙМ
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Латвия поставит ВСУ британские бронемашины 2014 года, пишут СМИ
Латвия поставит ВСУ британские бронемашины 2014 года, пишут СМИ - 15.09.2024, ПРАЙМ
Латвия поставит ВСУ британские бронемашины 2014 года, пишут СМИ
Латвия намерена поставить Киеву британские бронемашины, купленные в 2014 году, рассказали в латвийском Минобороны. | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T15:01+0300
2024-09-15T15:02+0300
спецоперация на украине
бронетехника
латвия
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великобритания
минобороны
военная помощь украине
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Латвия намерена поставить Киеву британские бронемашины, купленные в 2014 году, рассказали в латвийском Минобороны. "Латвия поставит Украине боевые разведывательные гусеничные бронемашины "CVR(T)", которые когда-то были закуплены в Великобритании", - заявили в ведомстве, слова представителя публикует агентство LETA. При этом латвийская сторона не раскрыла количество техники "в целях обеспечения безопасности".Согласно контракту, который Латвия подписала с Лондоном десять лет назад, Британия обязалась поставить 123 бронемашины "CVR(T)", 116 из которых были модернизированы. Семь машин, в свою очередь, использовались для обучения и подготовки механиков.
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бронетехника, латвия, украина, великобритания, минобороны, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, бронетехника, ЛАТВИЯ, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Минобороны, военная помощь Украине
15:01 15.09.2024 (обновлено: 15:02 15.09.2024)
 
Латвия поставит ВСУ британские бронемашины 2014 года, пишут СМИ

Латвия планирует отдать Украине закупленные 10 лет назад у Великобритании бронемашины

© Unsplash/Lāsma ArtmaneЛатвия
Латвия
© Unsplash/Lāsma Artmane
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Латвия намерена поставить Киеву британские бронемашины, купленные в 2014 году, рассказали в латвийском Минобороны.
"Латвия поставит Украине боевые разведывательные гусеничные бронемашины "CVR(T)", которые когда-то были закуплены в Великобритании", - заявили в ведомстве, слова представителя публикует агентство LETA. При этом латвийская сторона не раскрыла количество техники "в целях обеспечения безопасности".
Согласно контракту, который Латвия подписала с Лондоном десять лет назад, Британия обязалась поставить 123 бронемашины "CVR(T)", 116 из которых были модернизированы. Семь машин, в свою очередь, использовались для обучения и подготовки механиков.
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Спецоперация на УкраинебронетехникаЛАТВИЯУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯМиноборонывоенная помощь Украине
 
 
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