https://1prime.ru/20240915/dizayner-851579325.html

Скандальный шеф-дизайнер BMW перейдет в другой премиальный бренд, пишут СМИ

Скандальный шеф-дизайнер BMW перейдет в другой премиальный бренд, пишут СМИ - 15.09.2024, ПРАЙМ

Скандальный шеф-дизайнер BMW перейдет в другой премиальный бренд, пишут СМИ

Немецкий автогигант BMW освободил от должности шеф-дизайнера Домагоя Дукеча. Он перейдет на работу в Rolls-Royce. Об этом сообщил портал Motor.ru. | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T16:54+0300

2024-09-15T16:54+0300

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rolls-royce

кадровые перестановки

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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Немецкий автогигант BMW освободил от должности шеф-дизайнера Домагоя Дукеча. Он перейдет на работу в Rolls-Royce. Об этом сообщил портал Motor.ru. Издание напомнило, что в BMW Дукеч возглавлял дизайнерское подразделение с апреля 2019 года. Он являлся автором спорных экспериментов с "ноздрями".Отмечается, что в Rolls-Royce Дукеч будет ответственным как за массовые модели, так и за штучные проекты. При этом у него может уменьшиться число возможностей проявить себя, так как жизненный цикл британских авто намного длиннее и внесение изменений в их внешность не приветствуются. Покупатели настороженно относятся к нововведениям. Ближайшим проектом Дукеча может быть Phantom девятого поколения, пишет Motor.ru.Кроме того, в публикации сказано, что работу дизайнерского подразделения BMW скорректируют. Самые крупные и дорогие модели будет курировать Максимилиан Миссони, перешедший в немецкий автоконцерн из компании Polestar. Дизайном "эмок" BMW и компактных моделей будет заниматься Оливер Хеймлер, который в течение последних семи лет являлся шеф-дизайнером MINI. Экс-руководитель дизайн-центра Rolls-Royce Андрес Варминг возглавит направление передового дизайна BMW и будет отвечать за шоу-кары.

https://1prime.ru/20240904/volkswagen-851320096.html

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авто, bmw, rolls-royce, кадровые перестановки