https://1prime.ru/20240915/gps-851572850.html

Times: Россия сделала украинскую систему GPS бесполезной

Times: Россия сделала украинскую систему GPS бесполезной - 15.09.2024, ПРАЙМ

Times: Россия сделала украинскую систему GPS бесполезной

Внедренная ВС России радиоэлектронная борьба (РЭБ) превратила попытки киевского режима использовать систему GPS для постановки целей для ракет в бесполезную... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T06:59+0300

2024-09-15T06:59+0300

2024-09-15T06:59+0300

спецоперация на украине

сша

украина

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Внедренная ВС России радиоэлектронная борьба (РЭБ) превратила попытки киевского режима использовать систему GPS для постановки целей для ракет в бесполезную трату времени, пишет издание Times, ссылаясь на военный источник из Великобритании. "Российская радиоэлектронная борьба сделала GPS бесполезной. Они глушат ее", - заявил собеседник агентства. Именно это, по словам военного, мешает ВСУ в использовании поставленных Британией ракет Storm Shadow. Для определения целей украинская сторона нуждается в разведданных США.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

https://1prime.ru/20240915/plan-851572505.html

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сша, украина, ракеты, storm shadow, рэб