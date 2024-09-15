Фантастически невыгодно: в чем коварство кредитных карт

МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Кредитная карта, как и почти любой финансовый инструмент – это хорошо, если им правильно пользоваться. В противном случае вы не получите ничего, кроме разочарования и лишних трат.Если укладываться в льготный период по кредитной карте и совершать с нее только оплату магазинов или ресторанов, а также вовремя осуществлять обязательные платежи, то карта может обходиться практически бесплатно.В течение льготного периода проценты платить не нужно. Но в этот период не входят снятие наличных, денежные переводы в пользу других физлиц, а в ряде банков - покупка лотерейных билетов, ценных бумаг и некоторые другие операции.Главное правило – внимательно читать договор. Если вы не погасите долг в течение льготного периода, вы будете вынуждены уплачивать проценты по текущей задолженности по повышенной ставке.Обычно грейс-период длится от трех до шести месяцев. Но это не значит, что вы вообще ничего не будете платить банку в это время. Обычно раз в месяц надо показывать свою платежеспособность, осуществляя так называемый минимальный платеж - в среднем от 4 до 8 процентов от суммы кредитной линии по карте.Лучше, если позволяют финансовые возможности, делать платеж на чуть большую сумму – тогда долг будет уменьшаться.Минимальный платеж можно и не делать, но тогда льготный период не продлевается и наступает момент, когда нужно показать на счете всю взятую в долг сумму, и проценты по ней окажутся фантастическими в плохом смысле этого слова.Кроме того, если вы снимаете наличные или переводите денежные средства родственнику/другу/просто кредитору – другому физлицу, действие льготного периода не распространяется на данные платежи. Более того, за осуществление таких операций взимается комиссия, обычно в несколько процентов от суммы. Но ее, как правило, можно увидеть сразу.Наконец, у каждого банка свой алгоритм определения льготного периода по кредитной карте. Его нужно уточнить, поскольку в договоре это порой написано достаточно сложным языком.В любом случае ежемесячно банк присылает уведомления о текущей задолженности и предстоящих платежах – и лучше их не задерживать во избежание порчи кредитной истории.Если у вас есть кредитная карта, то ваш показатель долговой нагрузки увеличивается. Поэтому взять новый кредит вам будет труднее - банки вынуждены обращать внимание на данный показатель и в рамках собственного риск-менеджмента, и во исполнение требований Банка России.Поэтому если у вас есть кредитная карта, которой вы не пользуетесь – закройте ее, написав заявление в банк. А если вы пользуетесь ею лишь частично – уменьшите лимит, попросите банк убрать "лишнюю" часть.В целом разумное использование кредитной карты позволяет в ряде случаев экономить, а при активном пользовании различными бонусными программами и кэшбэком в ряде случаев даже заработать.Но для этого нужно держать руку на пульсе и избегать просрочек. И тогда данный финансовый инструмент превратится в надежного друга.Автор – Татьяна Белянчикова, к.э.н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им.Г.В.Плеханова
МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Кредитная карта, как и почти любой финансовый инструмент – это хорошо, если им правильно пользоваться. В противном случае вы не получите ничего, кроме разочарования и лишних трат.
Если укладываться в льготный период по кредитной карте и совершать с нее только оплату магазинов или ресторанов, а также вовремя осуществлять обязательные платежи, то карта может обходиться практически бесплатно.
В течение льготного периода проценты платить не нужно. Но в этот период не входят снятие наличных, денежные переводы в пользу других физлиц, а в ряде банков - покупка лотерейных билетов, ценных бумаг и некоторые другие операции.
Главное правило – внимательно читать договор. Если вы не погасите долг в течение льготного периода, вы будете вынуждены уплачивать проценты по текущей задолженности по повышенной ставке.
Обычно грейс-период длится от трех до шести месяцев. Но это не значит, что вы вообще ничего не будете платить банку в это время. Обычно раз в месяц надо показывать свою платежеспособность, осуществляя так называемый минимальный платеж - в среднем от 4 до 8 процентов от суммы кредитной линии по карте.
Лучше, если позволяют финансовые возможности, делать платеж на чуть большую сумму – тогда долг будет уменьшаться.
Минимальный платеж можно и не делать, но тогда льготный период не продлевается и наступает момент, когда нужно показать на счете всю взятую в долг сумму, и проценты по ней окажутся фантастическими в плохом смысле этого слова.
Кроме того, если вы снимаете наличные или переводите денежные средства родственнику/другу/просто кредитору – другому физлицу, действие льготного периода не распространяется на данные платежи. Более того, за осуществление таких операций взимается комиссия, обычно в несколько процентов от суммы. Но ее, как правило, можно увидеть сразу.
Наконец, у каждого банка свой алгоритм определения льготного периода по кредитной карте. Его нужно уточнить, поскольку в договоре это порой написано достаточно сложным языком.
В любом случае ежемесячно банк присылает уведомления о текущей задолженности и предстоящих платежах – и лучше их не задерживать во избежание порчи кредитной истории.
Если у вас есть кредитная карта, то ваш показатель долговой нагрузки увеличивается. Поэтому взять новый кредит вам будет труднее - банки вынуждены обращать внимание на данный показатель и в рамках собственного риск-менеджмента, и во исполнение требований Банка России.
Поэтому если у вас есть кредитная карта, которой вы не пользуетесь – закройте ее, написав заявление в банк. А если вы пользуетесь ею лишь частично – уменьшите лимит, попросите банк убрать "лишнюю" часть.
В целом разумное использование кредитной карты позволяет в ряде случаев экономить, а при активном пользовании различными бонусными программами и кэшбэком в ряде случаев даже заработать.
Но для этого нужно держать руку на пульсе и избегать просрочек. И тогда данный финансовый инструмент превратится в надежного друга.
Автор – Татьяна Белянчикова, к.э.н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им.Г.В.Плеханова
Это подвох: что нельзя делать с кредитной картой
4 сентября, 02:02
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