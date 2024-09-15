https://1prime.ru/20240915/kredit-851336928.html

Фантастически невыгодно: в чем коварство кредитных карт

Фантастически невыгодно: в чем коварство кредитных карт - 15.09.2024, ПРАЙМ

Фантастически невыгодно: в чем коварство кредитных карт

Кредитная карта, как и почти любой финансовый инструмент – это хорошо, если им правильно пользоваться. В противном случае вы не получите ничего, кроме... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T08:00+0300

2024-09-15T08:00+0300

2024-09-15T08:00+0300

мнения аналитиков

кредитная задолженность

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МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Кредитная карта, как и почти любой финансовый инструмент – это хорошо, если им правильно пользоваться. В противном случае вы не получите ничего, кроме разочарования и лишних трат.Если укладываться в льготный период по кредитной карте и совершать с нее только оплату магазинов или ресторанов, а также вовремя осуществлять обязательные платежи, то карта может обходиться практически бесплатно.В течение льготного периода проценты платить не нужно. Но в этот период не входят снятие наличных, денежные переводы в пользу других физлиц, а в ряде банков - покупка лотерейных билетов, ценных бумаг и некоторые другие операции.Главное правило – внимательно читать договор. Если вы не погасите долг в течение льготного периода, вы будете вынуждены уплачивать проценты по текущей задолженности по повышенной ставке.Обычно грейс-период длится от трех до шести месяцев. Но это не значит, что вы вообще ничего не будете платить банку в это время. Обычно раз в месяц надо показывать свою платежеспособность, осуществляя так называемый минимальный платеж - в среднем от 4 до 8 процентов от суммы кредитной линии по карте.Лучше, если позволяют финансовые возможности, делать платеж на чуть большую сумму – тогда долг будет уменьшаться.Минимальный платеж можно и не делать, но тогда льготный период не продлевается и наступает момент, когда нужно показать на счете всю взятую в долг сумму, и проценты по ней окажутся фантастическими в плохом смысле этого слова.Кроме того, если вы снимаете наличные или переводите денежные средства родственнику/другу/просто кредитору – другому физлицу, действие льготного периода не распространяется на данные платежи. Более того, за осуществление таких операций взимается комиссия, обычно в несколько процентов от суммы. Но ее, как правило, можно увидеть сразу.Наконец, у каждого банка свой алгоритм определения льготного периода по кредитной карте. Его нужно уточнить, поскольку в договоре это порой написано достаточно сложным языком.В любом случае ежемесячно банк присылает уведомления о текущей задолженности и предстоящих платежах – и лучше их не задерживать во избежание порчи кредитной истории.Если у вас есть кредитная карта, то ваш показатель долговой нагрузки увеличивается. Поэтому взять новый кредит вам будет труднее - банки вынуждены обращать внимание на данный показатель и в рамках собственного риск-менеджмента, и во исполнение требований Банка России.Поэтому если у вас есть кредитная карта, которой вы не пользуетесь – закройте ее, написав заявление в банк. А если вы пользуетесь ею лишь частично – уменьшите лимит, попросите банк убрать "лишнюю" часть.В целом разумное использование кредитной карты позволяет в ряде случаев экономить, а при активном пользовании различными бонусными программами и кэшбэком в ряде случаев даже заработать.Но для этого нужно держать руку на пульсе и избегать просрочек. И тогда данный финансовый инструмент превратится в надежного друга.Автор – Татьяна Белянчикова, к.э.н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им.Г.В.Плеханова

https://1prime.ru/20240904/kredit-851308490.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мнения аналитиков, кредитная задолженность