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"Лгут и сейчас": на Западе рассказали о "красных линиях" России
"Лгут и сейчас": на Западе рассказали о "красных линиях" России - 15.09.2024, ПРАЙМ
"Лгут и сейчас": на Западе рассказали о "красных линиях" России
Западные эксперты, которые сомневаются в существовании "красных линий" России, сильно заблуждаются, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T11:35+0300
2024-09-15T11:35+0300
2024-09-15T11:35+0300
спецоперация на украине
россия
санкции против рф
запад
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Западные эксперты, которые сомневаются в существовании "красных линий" России, сильно заблуждаются, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в социальной сети X.Он вспомнил, что те же люди уже пытались убедить общественность, что у Москвы закончились ракеты и она близка к поражению, они же рассказывали о страданиях российской экономики от западных санкций."Они лгали обо всем остальном. Лгут и сейчас", — резюмировал Боуз.
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россия, санкции против рф, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, санкции против РФ, ЗАПАД
"Лгут и сейчас": на Западе рассказали о "красных линиях" России
Боуз уличил во лжи тех, кто отрицает существование "красных линий" РФ