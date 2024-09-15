https://1prime.ru/20240915/liniya-851575699.html

"Лгут и сейчас": на Западе рассказали о "красных линиях" России

"Лгут и сейчас": на Западе рассказали о "красных линиях" России - 15.09.2024, ПРАЙМ

"Лгут и сейчас": на Западе рассказали о "красных линиях" России

Западные эксперты, которые сомневаются в существовании "красных линий" России, сильно заблуждаются, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T11:35+0300

2024-09-15T11:35+0300

2024-09-15T11:35+0300

спецоперация на украине

россия

санкции против рф

запад

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Западные эксперты, которые сомневаются в существовании "красных линий" России, сильно заблуждаются, считает ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в социальной сети X.Он вспомнил, что те же люди уже пытались убедить общественность, что у Москвы закончились ракеты и она близка к поражению, они же рассказывали о страданиях российской экономики от западных санкций."Они лгали обо всем остальном. Лгут и сейчас", — резюмировал Боуз.

https://1prime.ru/20240915/voyna-851574820.html

запад

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россия, санкции против рф, запад