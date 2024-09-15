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Жительница Курской области рассказала о мародерстве поляков в составе ВСУ - 15.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Жительница Курской области рассказала о мародерстве поляков в составе ВСУ
Жительница Курской области рассказала о мародерстве поляков в составе ВСУ - 15.09.2024, ПРАЙМ
Жительница Курской области рассказала о мародерстве поляков в составе ВСУ
Польские наемники, которые атаковали российское приграничье в составе украинских батальонов, мародерствовали и нападали на мирных жителей, поделилась... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T08:25+0300
2024-09-15T08:26+0300
спецоперация на украине
поляки
всу
гражданское население
иностранные наемники
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КУРСК, 15 сен - ПРАЙМ. Польские наемники, которые атаковали российское приграничье в составе украинских батальонов, мародерствовали и нападали на мирных жителей, поделилась эвакуированная жительница Курской области. Так, она рассказала, что военные из Польши ворвались в дом ее соседки, где совершили погром и кражу."Поляки были. Побили мобильники, потом, (соседка - ред.) сказала, (польские военные - ред.) начали рыться (в доме - ред.). Кое-какая денежка им попалась. Естественно, они прикарманили денежки. Потом поляк ударил женщину… а мужа по коленям палкой", - раскрыла подробности собеседница.Она также уточнила, что на время своего пребывания в доме военные заставили супружескую пару спуститься в подвал. По факту преступления Следственный комитет начал проверку.
https://1prime.ru/20240914/vsu-851563542.html
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поляки, всу, гражданское население, иностранные наемники
Спецоперация на Украине, поляки, ВСУ, гражданское население, иностранные наемники
08:25 15.09.2024 (обновлено: 08:26 15.09.2024)
 
Жительница Курской области рассказала о мародерстве поляков в составе ВСУ

Очевидцы рассказали о мародерстве поляков в составе ВСУ в Курской области

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия украинского обстрела Курска
Последствия украинского обстрела Курска - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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КУРСК, 15 сен - ПРАЙМ. Польские наемники, которые атаковали российское приграничье в составе украинских батальонов, мародерствовали и нападали на мирных жителей, поделилась эвакуированная жительница Курской области.
Так, она рассказала, что военные из Польши ворвались в дом ее соседки, где совершили погром и кражу.
"Поляки были. Побили мобильники, потом, (соседка - ред.) сказала, (польские военные - ред.) начали рыться (в доме - ред.). Кое-какая денежка им попалась. Естественно, они прикарманили денежки. Потом поляк ударил женщину… а мужа по коленям палкой", - раскрыла подробности собеседница.
Она также уточнила, что на время своего пребывания в доме военные заставили супружескую пару спуститься в подвал. По факту преступления Следственный комитет начал проверку.
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Спецоперация на УкраинеполякиВСУгражданское населениеиностранные наемники
 
 
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