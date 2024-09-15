https://1prime.ru/20240915/maroder-851573803.html

Жительница Курской области рассказала о мародерстве поляков в составе ВСУ

Жительница Курской области рассказала о мародерстве поляков в составе ВСУ - 15.09.2024, ПРАЙМ

Жительница Курской области рассказала о мародерстве поляков в составе ВСУ

Польские наемники, которые атаковали российское приграничье в составе украинских батальонов, мародерствовали и нападали на мирных жителей, поделилась... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T08:25+0300

2024-09-15T08:25+0300

2024-09-15T08:26+0300

спецоперация на украине

поляки

всу

гражданское население

иностранные наемники

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КУРСК, 15 сен - ПРАЙМ. Польские наемники, которые атаковали российское приграничье в составе украинских батальонов, мародерствовали и нападали на мирных жителей, поделилась эвакуированная жительница Курской области. Так, она рассказала, что военные из Польши ворвались в дом ее соседки, где совершили погром и кражу."Поляки были. Побили мобильники, потом, (соседка - ред.) сказала, (польские военные - ред.) начали рыться (в доме - ред.). Кое-какая денежка им попалась. Естественно, они прикарманили денежки. Потом поляк ударил женщину… а мужа по коленям палкой", - раскрыла подробности собеседница.Она также уточнила, что на время своего пребывания в доме военные заставили супружескую пару спуститься в подвал. По факту преступления Следственный комитет начал проверку.

https://1prime.ru/20240914/vsu-851563542.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

поляки, всу, гражданское население, иностранные наемники