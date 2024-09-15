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Нефть делает бочку. Чего ждать от котировок на черное золото

Нефть делает бочку. Чего ждать от котировок на черное золото - 15.09.2024, ПРАЙМ

Нефть делает бочку. Чего ждать от котировок на черное золото

На второй неделе сентября 2024 года фьючерсы на бочку нефти Brent обновили двухлетние минимумы, преодолев психологический порог в $70 за баррель. С максимумов... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T08:00+0300

2024-09-15T08:00+0300

2024-09-15T08:00+0300

энергетика

российская нефть

мировой рынок нефти

мнения аналитиков

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. На второй неделе сентября 2024 года фьючерсы на бочку нефти Brent обновили двухлетние минимумы, преодолев психологический порог в $70 за баррель. С максимумов года, достигнутых в апреле, котировки потеряли 26%, а последний раз нефть стоила так дешево в декабре 2021 года.Brent потерял в ценеСнижение цен на нефть породило целую волну прогнозов дальнейшего падения котировок. Ключевые причины, которые озвучивают аналитики, разделяющие опасения о дальнейшем снижении: замедление мировой экономики и сокращение потребления нефти, наращивание предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, включая США и Канаду, и даже энергопереход, во главе которого идет Китай, наращивая количество электромобилей взамен классических бензиновых транспортных средств. Но насколько оправданны эти опасения?В ходе торгов 11 сентября фьючерсы на нефть Brent отскочили более чем на 1,1% от минимальных годовых значений в $68,8. Прогноз снижения стоимости нефти Brent до $60 за баррель, на наш взгляд, является слишком пессимистичным. В настоящее время цены нефти поддерживаются решениями ОПЕК+, участники которого принимают меры по стабилизации нефтяного рынка, а также ожидаемым снижением ставки ФРС.Картель пролил нефтьВ первом квартале 2024 года восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, добровольно согласились снизить производство нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Постепенное восстановление добычи планировалось начать с октября 2024 года, однако в связи со снижением мировых цен на нефть, произошедшим в последние недели, начало смягчения ограничений перенесено на декабрь 2024 года. Таким образом, страны ОПЕК+ продемонстрировали готовность по проведению мер, стабилизирующих ситуацию на нефтяном рынке, путем смещения срока восстановления добычи нефти на два месяца, и мы не исключаем возможности, что при необходимости ОПЕК+ может принять аналогичное решение в будущем.Снижение цен на нефть пока не повлияло на прогнозы крупнейших аналитиков — американские банки и Минэнерго США по-прежнему ожидают, что средняя цена Brent в 2024 и 2025 годах будет заметно выше $60 за баррель. Так, Минэнерго США опирается в своих прогнозах на среднюю цену нефти Brent в 2024 году на уровне $82,8, а в 2025 году — $84,09. По расчетам Goldman Sachs, средняя цена Brent в 2025 году составит $77, а Morgan Stanley прогнозирует, что котировки Brent в следующем году будут находиться на уровне в $75 в среднем.Еще одним важным импульсом для роста цен на черное золото может послужить старт цикла по смягчению денежно-кредитной политики в Америке. ФРС США может снизить ставку уже на ближайшем заседании, запланированном на 17–18 сентября. Оно может увеличить экономическую активность в США и подстегнуть мировой спрос на нефть.Ожидания за семьдесятУстойчивое снижение цен на нефть до уровня $60 за баррель может произойти в случае дальнейшего замедления экономики Китая, наступления мировой рецессии или при появлении существенного профицита на нефтяном рынке, вызванного ростом добычи в странах, не входящих в организацию ОПЕК+. Однако в текущей конъюнктуре мы не ожидаем значительных изменений на рынке и сохраняем ориентир в долгосрочной перспективе на среднюю стоимость нефти на уровне не менее $70 за баррель. Из российской нефтянки по текущим ценам на 11 сентября мы по-прежнему считаем интересными для инвестиций на долгосрочную перспективу ценные бумаги ЛУКОЙЛ и Роснефти.Автор - Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции

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Андрей Ванин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851227168_0:0:640:640_100x100_80_0_0_4409da2f7df15c73101576c123f2b4c4.jpg

Андрей Ванин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851227168_0:0:640:640_100x100_80_0_0_4409da2f7df15c73101576c123f2b4c4.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Андрей Ванин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851227168_0:0:640:640_100x100_80_0_0_4409da2f7df15c73101576c123f2b4c4.jpg

российская нефть, мировой рынок нефти, мнения аналитиков