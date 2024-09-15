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Украина хочет остановить огонь на отдельных участках фронта, пишут СМИ - 15.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Украина хочет остановить огонь на отдельных участках фронта, пишут СМИ
Украина хочет остановить огонь на отдельных участках фронта, пишут СМИ - 15.09.2024, ПРАЙМ
Украина хочет остановить огонь на отдельных участках фронта, пишут СМИ
Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен показать Вашингтону свой "план" по урегулированию украинского конфликта. Сообщается, что он подразумевает... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T08:57+0300
2024-09-15T08:57+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
мирные переговоры
россия
украина
сша
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен показать Вашингтону свой "план" по урегулированию украинского конфликта. Сообщается, что он подразумевает прекращение огня на некоторых участках фронта, передает немецкое издание Bild."Украина готова согласиться на прекращение огня на отдельных участках фронта и, следовательно, на временную заморозку конфликта", — следует из сообщения.В Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
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украина
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владимир зеленский, мирные переговоры, россия, украина, сша
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, мирные переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА, США
08:57 15.09.2024
 
Украина хочет остановить огонь на отдельных участках фронта, пишут СМИ

Bild: Украина хотела бы прекращения огня на отдельных участках фронта

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУдары по силам ВСУ в Курской области
Удары по силам ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен показать Вашингтону свой "план" по урегулированию украинского конфликта. Сообщается, что он подразумевает прекращение огня на некоторых участках фронта, передает немецкое издание Bild.
"Украина готова согласиться на прекращение огня на отдельных участках фронта и, следовательно, на временную заморозку конфликта", — следует из сообщения.
В Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
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07:56
 
Спецоперация на УкраинеВладимир Зеленскиймирные переговорыРОССИЯУКРАИНАСША
 
 
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