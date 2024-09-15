https://1prime.ru/20240915/ogon-851574176.html

Украина хочет остановить огонь на отдельных участках фронта, пишут СМИ

Украина хочет остановить огонь на отдельных участках фронта, пишут СМИ - 15.09.2024, ПРАЙМ

Украина хочет остановить огонь на отдельных участках фронта, пишут СМИ

Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен показать Вашингтону свой "план" по урегулированию украинского конфликта. Сообщается, что он подразумевает... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T08:57+0300

2024-09-15T08:57+0300

2024-09-15T08:57+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

мирные переговоры

россия

украина

сша

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен показать Вашингтону свой "план" по урегулированию украинского конфликта. Сообщается, что он подразумевает прекращение огня на некоторых участках фронта, передает немецкое издание Bild."Украина готова согласиться на прекращение огня на отдельных участках фронта и, следовательно, на временную заморозку конфликта", — следует из сообщения.В Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.

https://1prime.ru/20240915/udar-851573464.html

украина

сша

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владимир зеленский, мирные переговоры, россия, украина, сша