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МАГАТЭ призвали проверить Украину на наличие оружия массового поражения - 15.09.2024, ПРАЙМ
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МАГАТЭ призвали проверить Украину на наличие оружия массового поражения
МАГАТЭ призвали проверить Украину на наличие оружия массового поражения - 15.09.2024, ПРАЙМ
МАГАТЭ призвали проверить Украину на наличие оружия массового поражения
Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) совместно с ООН должно инициировать в срочном порядке инспекцию для поиска оружия массового поражения на... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T10:31+0300
2024-09-15T10:32+0300
спецоперация на украине
магатэ
украина
оружие массового поражения
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БЕЙРУТ, 15 сен - ПРАЙМ, Михаил Алаеддин. Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) совместно с ООН должно инициировать в срочном порядке инспекцию для поиска оружия массового поражения на территориях, контролируемых Киевом, считает ливанский эксперт в области ядерной физики Хади Иса Далюль. В Вене с 16 по 20 сентября состоится 68-я очередная сессия Генеральной конференции МАГАТЭ. "Запорожская АЭС, к сожалению, стала центром очень сильного противостояния. Необходимо заставить непосредственно господина (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль) Гросси взять на себя ответственность и провести операцию по обыску с привлечением сил ООН вместе с инспекторами МАГАТЭ. И Россия с Китаем должны быть основной частью этой проверяющей миссии в Запорожской области", - сказал Далюль РИА Новости. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию. По словам Далюля, необходимы срочные и практические меры, чтобы получить доступ к территориям, контролируемым Украиной, для инспекции и исключения наличия там какого-либо вида оружия массового поражения. "Если ядерное оружие попадет в руки сумасшедшего, будь он из ИГИЛ* или Украины, то он может его применить по собственной инициативе, как самоубийца. И тогда это будет катастрофа", - заявил Далюль. По мнению собеседника агентства, основная проблема на Украине заключается в отсутствии централизованного механизма принятия решений, Владимир Зеленский может предпринять какие-либо катастрофические действия без предварительного согласия со своими западными кураторами. США с ЕС могут совершить ряд действий без ведома Киева на территории Украины в своих интересах, но с катастрофическим ущербом для самих украинцев, полагает он. Заинтересованными в применении оружия массового поражения на Украине, по мнению эксперта, могут быть и израильские власти, которые всеми возможными средствами пытаются отвлечь мировую общественность от своих действий в секторе Газа. "Нельзя исключать, что израильский МОСАД может разместить в тех или иных регионах Украины оружие массового поражения и привести его в действие", - предположил эксперт, добавив, что для этого могут использовать "Зеленского втемную, так как он ведомый внешними силами". "Они используют территорию Украины по собственному усмотрению", - считает Далюль. Он предположил также, что Запорожье "рассматривается как наиболее перспективное направление для удара по России".* Запрещенная в России террористическая организация
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магатэ, украина, оружие массового поражения
Спецоперация на Украине, МАГАТЭ, УКРАИНА, оружие массового поражения
10:31 15.09.2024 (обновлено: 10:32 15.09.2024)
 
МАГАТЭ призвали проверить Украину на наличие оружия массового поражения

Хади Иса Далюль: МАГАТЭ должно инициировать экстренную инспекцию по поиску ОМУ на Украине

© Фото : IAEAМАГАТЭ
МАГАТЭ - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
© Фото : IAEA
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БЕЙРУТ, 15 сен - ПРАЙМ, Михаил Алаеддин. Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) совместно с ООН должно инициировать в срочном порядке инспекцию для поиска оружия массового поражения на территориях, контролируемых Киевом, считает ливанский эксперт в области ядерной физики Хади Иса Далюль.
В Вене с 16 по 20 сентября состоится 68-я очередная сессия Генеральной конференции МАГАТЭ.
"Запорожская АЭС, к сожалению, стала центром очень сильного противостояния. Необходимо заставить непосредственно господина (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль) Гросси взять на себя ответственность и провести операцию по обыску с привлечением сил ООН вместе с инспекторами МАГАТЭ. И Россия с Китаем должны быть основной частью этой проверяющей миссии в Запорожской области", - сказал Далюль РИА Новости.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
По словам Далюля, необходимы срочные и практические меры, чтобы получить доступ к территориям, контролируемым Украиной, для инспекции и исключения наличия там какого-либо вида оружия массового поражения.
"Если ядерное оружие попадет в руки сумасшедшего, будь он из ИГИЛ* или Украины, то он может его применить по собственной инициативе, как самоубийца. И тогда это будет катастрофа", - заявил Далюль.
По мнению собеседника агентства, основная проблема на Украине заключается в отсутствии централизованного механизма принятия решений, Владимир Зеленский может предпринять какие-либо катастрофические действия без предварительного согласия со своими западными кураторами. США с ЕС могут совершить ряд действий без ведома Киева на территории Украины в своих интересах, но с катастрофическим ущербом для самих украинцев, полагает он.
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Заинтересованными в применении оружия массового поражения на Украине, по мнению эксперта, могут быть и израильские власти, которые всеми возможными средствами пытаются отвлечь мировую общественность от своих действий в секторе Газа.
"Нельзя исключать, что израильский МОСАД может разместить в тех или иных регионах Украины оружие массового поражения и привести его в действие", - предположил эксперт, добавив, что для этого могут использовать "Зеленского втемную, так как он ведомый внешними силами". "Они используют территорию Украины по собственному усмотрению", - считает Далюль.
Он предположил также, что Запорожье "рассматривается как наиболее перспективное направление для удара по России".
* Запрещенная в России террористическая организация
 
Спецоперация на УкраинеМАГАТЭУКРАИНАоружие массового поражения
 
 
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