https://1prime.ru/20240915/oruzhie-851574974.html

МАГАТЭ призвали проверить Украину на наличие оружия массового поражения

МАГАТЭ призвали проверить Украину на наличие оружия массового поражения - 15.09.2024, ПРАЙМ

МАГАТЭ призвали проверить Украину на наличие оружия массового поражения

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) совместно с ООН должно инициировать в срочном порядке инспекцию для поиска оружия массового поражения на... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T10:31+0300

2024-09-15T10:31+0300

2024-09-15T10:32+0300

спецоперация на украине

магатэ

украина

оружие массового поражения

https://cdnn.1prime.ru/img/84132/06/841320685_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16676f9f166b7945343f59f3d8d803ac.jpg

БЕЙРУТ, 15 сен - ПРАЙМ, Михаил Алаеддин. Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) совместно с ООН должно инициировать в срочном порядке инспекцию для поиска оружия массового поражения на территориях, контролируемых Киевом, считает ливанский эксперт в области ядерной физики Хади Иса Далюль. В Вене с 16 по 20 сентября состоится 68-я очередная сессия Генеральной конференции МАГАТЭ. "Запорожская АЭС, к сожалению, стала центром очень сильного противостояния. Необходимо заставить непосредственно господина (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль) Гросси взять на себя ответственность и провести операцию по обыску с привлечением сил ООН вместе с инспекторами МАГАТЭ. И Россия с Китаем должны быть основной частью этой проверяющей миссии в Запорожской области", - сказал Далюль РИА Новости. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию. По словам Далюля, необходимы срочные и практические меры, чтобы получить доступ к территориям, контролируемым Украиной, для инспекции и исключения наличия там какого-либо вида оружия массового поражения. "Если ядерное оружие попадет в руки сумасшедшего, будь он из ИГИЛ* или Украины, то он может его применить по собственной инициативе, как самоубийца. И тогда это будет катастрофа", - заявил Далюль. По мнению собеседника агентства, основная проблема на Украине заключается в отсутствии централизованного механизма принятия решений, Владимир Зеленский может предпринять какие-либо катастрофические действия без предварительного согласия со своими западными кураторами. США с ЕС могут совершить ряд действий без ведома Киева на территории Украины в своих интересах, но с катастрофическим ущербом для самих украинцев, полагает он. Заинтересованными в применении оружия массового поражения на Украине, по мнению эксперта, могут быть и израильские власти, которые всеми возможными средствами пытаются отвлечь мировую общественность от своих действий в секторе Газа. "Нельзя исключать, что израильский МОСАД может разместить в тех или иных регионах Украины оружие массового поражения и привести его в действие", - предположил эксперт, добавив, что для этого могут использовать "Зеленского втемную, так как он ведомый внешними силами". "Они используют территорию Украины по собственному усмотрению", - считает Далюль. Он предположил также, что Запорожье "рассматривается как наиболее перспективное направление для удара по России".* Запрещенная в России террористическая организация

https://1prime.ru/20240904/grossi-851338139.html

https://1prime.ru/20240915/voyna-851574820.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

магатэ, украина, оружие массового поражения