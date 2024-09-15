Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ назвали число похищенного и "пропавшего" на Украине оружия - 15.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240915/oruzhie-851579189.html
СМИ назвали число похищенного и "пропавшего" на Украине оружия
СМИ назвали число похищенного и "пропавшего" на Украине оружия - 15.09.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали число похищенного и "пропавшего" на Украине оружия
С начала специальной военной операции на Украине было украдено более 270 тысяч единиц оружия, рассказало украинское издание "Фокус", ссылаясь на статистику... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T16:04+0300
2024-09-15T16:04+0300
оружие
украина
пропажи
похищение
коррупция на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_e537017e28814d84b1c43039f51e1e7d.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. С начала специальной военной операции на Украине было украдено более 270 тысяч единиц оружия, рассказало украинское издание "Фокус", ссылаясь на статистику сервиса "Опендатабот"."Эта цифра составляет 40% от общего количества, зарегистрированного в едином реестре оружия", - следует из заявления, опубликованного на официальном сайте издания. Такие данные представлены в государственных реестрах учета вооружений.При этом за восемь месяцев текущего года уже было украдено или потеряно 78 200 единиц оружия. Этот показатель превышает объемы пропаж за прошлый год. Издание также назвало виды оружия, которые пропадают чаще всего - это охотничьи ружья, автоматы, карабины, а также пистолеты.Председатель ассоциации владельцев оружия в Украине Георгий Учайкин, комментируя статистику, признал, что большая часть "потерянного" на поле боя оружия перепродается на черном рынке. Он также подчеркнул, что нелегальный оборот оружия стал серьезной проблемой для страны.
https://1prime.ru/20240915/plan-851579055.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_32fda5157c6c2a8dcb7858ea0f363544.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
оружие, украина, пропажи, похищение, коррупция на украине
оружие, УКРАИНА, пропажи, похищение, коррупция на Украине
16:04 15.09.2024
 
СМИ назвали число похищенного и "пропавшего" на Украине оружия

"Фокус": более 270 тысяч единиц оружия исчезли или были похищены на Украине с 2022 года

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. С начала специальной военной операции на Украине было украдено более 270 тысяч единиц оружия, рассказало украинское издание "Фокус", ссылаясь на статистику сервиса "Опендатабот".
"Эта цифра составляет 40% от общего количества, зарегистрированного в едином реестре оружия", - следует из заявления, опубликованного на официальном сайте издания. Такие данные представлены в государственных реестрах учета вооружений.
При этом за восемь месяцев текущего года уже было украдено или потеряно 78 200 единиц оружия. Этот показатель превышает объемы пропаж за прошлый год. Издание также назвало виды оружия, которые пропадают чаще всего - это охотничьи ружья, автоматы, карабины, а также пистолеты.
Председатель ассоциации владельцев оружия в Украине Георгий Учайкин, комментируя статистику, признал, что большая часть "потерянного" на поле боя оружия перепродается на черном рынке. Он также подчеркнул, что нелегальный оборот оружия стал серьезной проблемой для страны.
Киев, Украина
В Киеве опровергли сообщения о плане с пунктом о прекращении огня
15:56
 
оружиеУКРАИНАпропажипохищениекоррупция на Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала