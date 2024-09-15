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СМИ назвали число похищенного и "пропавшего" на Украине оружия
СМИ назвали число похищенного и "пропавшего" на Украине оружия - 15.09.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали число похищенного и "пропавшего" на Украине оружия
С начала специальной военной операции на Украине было украдено более 270 тысяч единиц оружия, рассказало украинское издание "Фокус", ссылаясь на статистику... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T16:04+0300
2024-09-15T16:04+0300
2024-09-15T16:04+0300
оружие
украина
пропажи
похищение
коррупция на украине
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. С начала специальной военной операции на Украине было украдено более 270 тысяч единиц оружия, рассказало украинское издание "Фокус", ссылаясь на статистику сервиса "Опендатабот"."Эта цифра составляет 40% от общего количества, зарегистрированного в едином реестре оружия", - следует из заявления, опубликованного на официальном сайте издания. Такие данные представлены в государственных реестрах учета вооружений.При этом за восемь месяцев текущего года уже было украдено или потеряно 78 200 единиц оружия. Этот показатель превышает объемы пропаж за прошлый год. Издание также назвало виды оружия, которые пропадают чаще всего - это охотничьи ружья, автоматы, карабины, а также пистолеты.Председатель ассоциации владельцев оружия в Украине Георгий Учайкин, комментируя статистику, признал, что большая часть "потерянного" на поле боя оружия перепродается на черном рынке. Он также подчеркнул, что нелегальный оборот оружия стал серьезной проблемой для страны.
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оружие, украина, пропажи, похищение, коррупция на украине
оружие, УКРАИНА, пропажи, похищение, коррупция на Украине
СМИ назвали число похищенного и "пропавшего" на Украине оружия
"Фокус": более 270 тысяч единиц оружия исчезли или были похищены на Украине с 2022 года
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. С начала специальной военной операции на Украине было украдено более 270 тысяч единиц оружия, рассказало украинское издание "Фокус", ссылаясь на статистику сервиса "Опендатабот".
"Эта цифра составляет 40% от общего количества, зарегистрированного в едином реестре оружия", - следует из заявления, опубликованного на официальном сайте издания. Такие данные представлены в государственных реестрах учета вооружений.
При этом за восемь месяцев текущего года уже было украдено или потеряно 78 200 единиц оружия. Этот показатель превышает объемы пропаж за прошлый год. Издание также назвало виды оружия, которые пропадают чаще всего - это охотничьи ружья, автоматы, карабины, а также пистолеты.
Председатель ассоциации владельцев оружия в Украине Георгий Учайкин, комментируя статистику, признал, что большая часть "потерянного" на поле боя оружия перепродается на черном рынке. Он также подчеркнул, что нелегальный оборот оружия стал серьезной проблемой для страны.
В Киеве опровергли сообщения о плане с пунктом о прекращении огня