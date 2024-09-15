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СМИ назвали число похищенного и "пропавшего" на Украине оружия

СМИ назвали число похищенного и "пропавшего" на Украине оружия - 15.09.2024, ПРАЙМ

СМИ назвали число похищенного и "пропавшего" на Украине оружия

С начала специальной военной операции на Украине было украдено более 270 тысяч единиц оружия, рассказало украинское издание "Фокус", ссылаясь на статистику... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T16:04+0300

2024-09-15T16:04+0300

2024-09-15T16:04+0300

оружие

украина

пропажи

похищение

коррупция на украине

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. С начала специальной военной операции на Украине было украдено более 270 тысяч единиц оружия, рассказало украинское издание "Фокус", ссылаясь на статистику сервиса "Опендатабот"."Эта цифра составляет 40% от общего количества, зарегистрированного в едином реестре оружия", - следует из заявления, опубликованного на официальном сайте издания. Такие данные представлены в государственных реестрах учета вооружений.При этом за восемь месяцев текущего года уже было украдено или потеряно 78 200 единиц оружия. Этот показатель превышает объемы пропаж за прошлый год. Издание также назвало виды оружия, которые пропадают чаще всего - это охотничьи ружья, автоматы, карабины, а также пистолеты.Председатель ассоциации владельцев оружия в Украине Георгий Учайкин, комментируя статистику, признал, что большая часть "потерянного" на поле боя оружия перепродается на черном рынке. Он также подчеркнул, что нелегальный оборот оружия стал серьезной проблемой для страны.

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оружие, украина, пропажи, похищение, коррупция на украине