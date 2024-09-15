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В Белом доме ждут "победный план" Зеленского, пишут СМИ - 15.09.2024, ПРАЙМ
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В Белом доме ждут "победный план" Зеленского, пишут СМИ
В Белом доме ждут "победный план" Зеленского, пишут СМИ - 15.09.2024, ПРАЙМ
В Белом доме ждут "победный план" Зеленского, пишут СМИ
Действующий американский президент Джо Байден не предоставит Украине возможность использовать поставленное оружие по российским территориям, пока глава... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T06:22+0300
2024-09-15T06:22+0300
спецоперация на украине
россия
сша
украина
ракетные удары
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден не предоставит Украине возможность использовать поставленное оружие по российским территориям, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не покажет ему свой так называемый "победный" план, пишет издание Times, ссылаясь на источники из Белого дома."Байден и его команда дали понять, что они хотят придерживаться тактики выжидания, пока Зеленский не представит свой "победный план", - рассказали собеседники агентства.Есть также информация о том, что глава Белого дома даже без разрешения на удары может предоставить Киеву данные разведки спецслужб США, а также ставящих цели систем для использования поставленных Францией и Британией ракет Storm Shadow.Внутри команды Байдена, утверждают источники, есть разногласия относительно применения американского оружия на российских территориях. Главные стороны дискуссии - глава госдепа Энтони Блинкен и советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Против ударов выступает последний.
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россия, сша, украина, ракетные удары, storm shadow
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, УКРАИНА, ракетные удары, Storm Shadow
06:22 15.09.2024
 
В Белом доме ждут "победный план" Зеленского, пишут СМИ

Times: Байден не примет решения по ракетам, пока Зеленский не представит свой план

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден не предоставит Украине возможность использовать поставленное оружие по российским территориям, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не покажет ему свой так называемый "победный" план, пишет издание Times, ссылаясь на источники из Белого дома.
"Байден и его команда дали понять, что они хотят придерживаться тактики выжидания, пока Зеленский не представит свой "победный план", - рассказали собеседники агентства.
Есть также информация о том, что глава Белого дома даже без разрешения на удары может предоставить Киеву данные разведки спецслужб США, а также ставящих цели систем для использования поставленных Францией и Британией ракет Storm Shadow.
Внутри команды Байдена, утверждают источники, есть разногласия относительно применения американского оружия на российских территориях. Главные стороны дискуссии - глава госдепа Энтони Блинкен и советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Против ударов выступает последний.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯСШАУКРАИНАракетные ударыStorm Shadow
 
 
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