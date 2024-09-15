https://1prime.ru/20240915/plan-851572505.html

В Белом доме ждут "победный план" Зеленского, пишут СМИ

В Белом доме ждут "победный план" Зеленского, пишут СМИ - 15.09.2024, ПРАЙМ

В Белом доме ждут "победный план" Зеленского, пишут СМИ

Действующий американский президент Джо Байден не предоставит Украине возможность использовать поставленное оружие по российским территориям, пока глава... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T06:22+0300

2024-09-15T06:22+0300

2024-09-15T06:22+0300

спецоперация на украине

россия

сша

украина

ракетные удары

storm shadow

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден не предоставит Украине возможность использовать поставленное оружие по российским территориям, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не покажет ему свой так называемый "победный" план, пишет издание Times, ссылаясь на источники из Белого дома."Байден и его команда дали понять, что они хотят придерживаться тактики выжидания, пока Зеленский не представит свой "победный план", - рассказали собеседники агентства.Есть также информация о том, что глава Белого дома даже без разрешения на удары может предоставить Киеву данные разведки спецслужб США, а также ставящих цели систем для использования поставленных Францией и Британией ракет Storm Shadow.Внутри команды Байдена, утверждают источники, есть разногласия относительно применения американского оружия на российских территориях. Главные стороны дискуссии - глава госдепа Энтони Блинкен и советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Против ударов выступает последний.

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сша

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россия, сша, украина, ракетные удары, storm shadow