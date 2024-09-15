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В Кремле прокомментировали ограничение поставок урана, титана и никеля - 15.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240915/postavki-851576601.html
В Кремле прокомментировали ограничение поставок урана, титана и никеля
В Кремле прокомментировали ограничение поставок урана, титана и никеля - 15.09.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали ограничение поставок урана, титана и никеля
Россия не будет ничего делать себе в ущерб, принимая решение о возможных ограничениях на экспорт стратегического сырья, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T13:06+0300
2024-09-15T13:37+0300
экономика
поставки
уран
титан
никель
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия не будет ничего делать себе в ущерб, принимая решение о возможных ограничениях на экспорт стратегического сырья, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Первое, нам нужно отвечать на, я бы сказал, не то что недружественные, бандитские действия в наш адрес", - уточнил Песков. Его беседа размещена в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.Москва будет осторожно принимать решения о возможных ограничениях на экспорт стратегического сырья, подчеркнул пресс-секретарь."Все эти решения, конечно же, будут приниматься весьма и весьма осторожно, потому что рынок тоже достаточно конкурентный и беспощадный. И потеряв на нем позиции однажды, потом нужны десятилетия, чтобы их хоть как-то завоевать снова", - объяснил он.Песков уточнил, что такие решения могут иметь иногда благотворное влияние на то, чтобы подстегнуть страну на более эффективное импортозамещение.Ранее президент Владимир Путин предложил правительству подумать о введении ограничений на поставки за рубеж некоторых видов ресурсов, в том числе урана, титана, никеля.
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поставки, уран, титан, никель, дмитрий песков
Экономика, поставки, уран, титан, никель, Дмитрий Песков
13:06 15.09.2024 (обновлено: 13:37 15.09.2024)
 
В Кремле прокомментировали ограничение поставок урана, титана и никеля

Песков: решения об ограничении поставок урана, титана и никеля будут приниматься осторожно

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия не будет ничего делать себе в ущерб, принимая решение о возможных ограничениях на экспорт стратегического сырья, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Первое, нам нужно отвечать на, я бы сказал, не то что недружественные, бандитские действия в наш адрес", - уточнил Песков. Его беседа размещена в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
Москва будет осторожно принимать решения о возможных ограничениях на экспорт стратегического сырья, подчеркнул пресс-секретарь.
"Все эти решения, конечно же, будут приниматься весьма и весьма осторожно, потому что рынок тоже достаточно конкурентный и беспощадный. И потеряв на нем позиции однажды, потом нужны десятилетия, чтобы их хоть как-то завоевать снова", - объяснил он.
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Песков уточнил, что такие решения могут иметь иногда благотворное влияние на то, чтобы подстегнуть страну на более эффективное импортозамещение.
Ранее президент Владимир Путин предложил правительству подумать о введении ограничений на поставки за рубеж некоторых видов ресурсов, в том числе урана, титана, никеля.
 
ЭкономикапоставкиурантитанникельДмитрий Песков
 
 
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