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В Кремле прокомментировали ограничение поставок урана, титана и никеля
В Кремле прокомментировали ограничение поставок урана, титана и никеля - 15.09.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали ограничение поставок урана, титана и никеля
Россия не будет ничего делать себе в ущерб, принимая решение о возможных ограничениях на экспорт стратегического сырья, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T13:06+0300
2024-09-15T13:06+0300
2024-09-15T13:37+0300
экономика
поставки
уран
титан
никель
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия не будет ничего делать себе в ущерб, принимая решение о возможных ограничениях на экспорт стратегического сырья, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Первое, нам нужно отвечать на, я бы сказал, не то что недружественные, бандитские действия в наш адрес", - уточнил Песков. Его беседа размещена в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.Москва будет осторожно принимать решения о возможных ограничениях на экспорт стратегического сырья, подчеркнул пресс-секретарь."Все эти решения, конечно же, будут приниматься весьма и весьма осторожно, потому что рынок тоже достаточно конкурентный и беспощадный. И потеряв на нем позиции однажды, потом нужны десятилетия, чтобы их хоть как-то завоевать снова", - объяснил он.Песков уточнил, что такие решения могут иметь иногда благотворное влияние на то, чтобы подстегнуть страну на более эффективное импортозамещение.Ранее президент Владимир Путин предложил правительству подумать о введении ограничений на поставки за рубеж некоторых видов ресурсов, в том числе урана, титана, никеля.
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поставки, уран, титан, никель, дмитрий песков
Экономика, поставки, уран, титан, никель, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали ограничение поставок урана, титана и никеля
Песков: решения об ограничении поставок урана, титана и никеля будут приниматься осторожно
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия не будет ничего делать себе в ущерб, принимая решение о возможных ограничениях на экспорт стратегического сырья, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Первое, нам нужно отвечать на, я бы сказал, не то что недружественные, бандитские действия в наш адрес", - уточнил Песков. Его беседа размещена в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
Москва будет осторожно принимать решения о возможных ограничениях на экспорт стратегического сырья, подчеркнул пресс-секретарь.
"Все эти решения, конечно же, будут приниматься весьма и весьма осторожно, потому что рынок тоже достаточно конкурентный и беспощадный. И потеряв на нем позиции однажды, потом нужны десятилетия, чтобы их хоть как-то завоевать снова", - объяснил он.
СВО будет продолжена до достижения целей, заявил Песков
Песков уточнил, что такие решения могут иметь иногда благотворное влияние на то, чтобы подстегнуть страну на более эффективное импортозамещение.
Ранее президент Владимир Путин предложил правительству подумать о введении ограничений на поставки за рубеж некоторых видов ресурсов, в том числе урана, титана, никеля.