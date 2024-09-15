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Ставка повышена: рубль на комфортном уровне

Ставка повышена: рубль на комфортном уровне - 15.09.2024, ПРАЙМ

Ставка повышена: рубль на комфортном уровне

Российская валюта может колебаться до конца года в рамках 85-95 рублей за доллар. Это вполне комфортный коридор и для экспортеров, и для населения, и для... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T21:32+0300

2024-09-15T21:32+0300

2024-09-15T21:32+0300

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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Российская валюта может колебаться до конца года в рамках 85-95 рублей за доллар. Это вполне комфортный коридор и для экспортеров, и для населения, и для бюджета. В этом году главным проинфляционным фактором является не рубль и не нефть, а, скорее, рынок труда. Но это нормальная ситуация.Зарплаты в России и так значительно ниже, чем в Евросоюзе, при этом она собирается быть третьей-четвертой экономикой мира по ВВП по ППС, поэтому неудивительно, что сейчас они начали повышаться. Еще одним проинфляционным фактором является кредитование, особенно потребкредитование и автокредитование. Текущие процентные ставки, как видим, пока не стали препятствием для роста выдачи потребкредитов и автокредитов. В том числе, поэтому Банк России продолжает повышать ключевую ставку.Жесткая денежно-кредитная политика не повлияла на инфляцию, поскольку природа нынешней инфляции в РФ — не монетарная. Это инфляция издержек. То же самое можно сказать про инфляцию в большинстве стран мира в 2021-2024 годах.Последствия пандемии коронавируса и санкции вызвали перебои с поставками товаров и сырья, а также подорожание энергоресурсов. В России дополнительно инфляцию разгоняет высокий рост зарплат. Это не значит, что с инфляцией не нужно бороться монетарными методами. Они работают, как уже показал опыт еврозоны, США и других стран "Большой семерки".Работают с течением времени, не принося немедленного результата, но, тем не менее, в еврозоне в текущем году инфляция приблизилась к целевому уровню в 2% в год, и процентные ставки там уже снижались дважды в этом году. Но у них на борьбу с инфляцией посредством жесткой ДКП ушло почти два года. Мы еще пока в середине пути. Так что в России, возможно, ключевая ставка начнет снижаться только к лету. Возможности использования монетарных методов в борьбе с инфляцией все еще не исчерпаны.Евро продемонстрировал продолжительный рост по отношению к доллару на валютном рынке форекс, но этот подъем остановился у верхней границы диапазона в 1,12. Ожидания смягчения политики ФРС в этом месяце уже учтены в котировках, и теперь внимание инвесторов сместилось на возможные изменения процентной ставки ЕЦБ, решение по которой будет принято в ближайший четверг.Согласно прогнозам экспертов, европейский регулятор может понизить ставки по кредитованию и депозитам на 25 базисных пунктов — до 4% и 3,5% соответственно, что может запустить новый цикл снижения до конца года. Важным фактором для трейдеров станут комментарии председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Ее заявления могут пролить свет на дальнейшие шаги регулятора и усилить волатильность на рынке.На Московской бирже недостаток юаней привел к заметному оживлению торгов рублевыми активами. Дефицит китайской валюты в сделках РЕПО резко поднял ее курс до 12,9 рубля, подтянув за собой доллар и евро до отметок 91,85 и 101,75 рубля соответственно. Рубль продолжает слабеть на этой неделе, и дополнительным негативным фактором остается падение цен на нефть — стоимость Urals снизилась до 65 долларов за баррель, что является минимумом с февраля и негативно повлияет на торговый баланс страны в третьем квартале. Ускорение инфляции в августе (ожидается, что индекс потребительских цен превысит 9% в годовом выражении) заставило Банк России ужесточить денежно-кредитную политику с помощью увеличения ключевой ставки до 19%.Прогнозы:Евро завершил активный рост около уровня 1,12 доллара и корректируется в диапазон 1,09-1,1 по отношению к доллару.Доллар преодолел сопротивление на уровне 88 рублей и переходит в новый торговый диапазон, верхняя граница которого составляет 94 рубля за доллар.Евро демонстрирует импульс к уровню 102 рублей, при поддержке на отметке 96 рублей за евро.

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2024

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

мнения аналитиков, рубль, курсы валют