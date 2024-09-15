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"Грандиозное сражение". На Западе сделали заявление о событиях в зоне СВО
"Грандиозное сражение". На Западе сделали заявление о событиях в зоне СВО - 15.09.2024, ПРАЙМ
"Грандиозное сражение". На Западе сделали заявление о событиях в зоне СВО
ВСУ не смогут удержать оборонительные позиции у Красноармейска (украинское название — Покровск), считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T23:51+0300
2024-09-15T23:51+0300
2024-09-15T23:51+0300
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. ВСУ не смогут удержать оборонительные позиции у Красноармейска (украинское название — Покровск), считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube.По его мнению, оборона Красноармейска окажется невозможной "из-за отсутствия оперативной глубины вокруг, такова ситуация сейчас на этой территории, где происходит это грандиозное сражение".Меркурис отметил, что Вооруженные силы РФ успешно продвигаются на этом направлении и добавил, что они имеют численное преимущество перед украинскими войсками."Ситуация для Украины просто продолжает становиться все хуже и хуже", — заключил эксперт.Красноармейск представляет собой районный центр на северо-западе Донецкой народной республики. По состоянию на 2022 год его население составляло более 61 тысячи жителей. В городе находится крупный железнодорожный узел, через который идут железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью. Красноармейск имеет железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере Донецкой народной республики — Краматорском и Славянском.
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украина, всу, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СВО
"Грандиозное сражение". На Западе сделали заявление о событиях в зоне СВО
Меркурис: украинские войска не смогут удержать оборону Красноармейска
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ.
ВСУ не смогут удержать оборонительные позиции у Красноармейска (украинское название — Покровск), считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он заявил в своем блоге
на YouTube.
По его мнению, оборона Красноармейска окажется невозможной "из-за отсутствия оперативной глубины вокруг, такова ситуация сейчас на этой территории, где происходит это грандиозное сражение".
Меркурис отметил, что Вооруженные силы РФ успешно продвигаются на этом направлении и добавил, что они имеют численное преимущество перед украинскими войсками.
"Ситуация для Украины просто продолжает становиться все хуже и хуже", — заключил эксперт.
Красноармейск представляет собой районный центр на северо-западе Донецкой народной республики. По состоянию на 2022 год его население составляло более 61 тысячи жителей. В городе находится крупный железнодорожный узел, через который идут железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью. Красноармейск имеет железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере Донецкой народной республики — Краматорском и Славянском.
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