https://1prime.ru/20240915/srazhenie-851582097.html

"Грандиозное сражение". На Западе сделали заявление о событиях в зоне СВО

"Грандиозное сражение". На Западе сделали заявление о событиях в зоне СВО - 15.09.2024, ПРАЙМ

"Грандиозное сражение". На Западе сделали заявление о событиях в зоне СВО

ВСУ не смогут удержать оборонительные позиции у Красноармейска (украинское название — Покровск), считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он... | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T23:51+0300

2024-09-15T23:51+0300

2024-09-15T23:51+0300

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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. ВСУ не смогут удержать оборонительные позиции у Красноармейска (украинское название — Покровск), считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube.По его мнению, оборона Красноармейска окажется невозможной "из-за отсутствия оперативной глубины вокруг, такова ситуация сейчас на этой территории, где происходит это грандиозное сражение".Меркурис отметил, что Вооруженные силы РФ успешно продвигаются на этом направлении и добавил, что они имеют численное преимущество перед украинскими войсками."Ситуация для Украины просто продолжает становиться все хуже и хуже", — заключил эксперт.Красноармейск представляет собой районный центр на северо-западе Донецкой народной республики. По состоянию на 2022 год его население составляло более 61 тысячи жителей. В городе находится крупный железнодорожный узел, через который идут железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью. Красноармейск имеет железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере Донецкой народной республики — Краматорском и Славянском.

https://1prime.ru/20240915/udary-851580735.html

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украина, всу, сво