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В конгрессе США выступили с неожиданным призывом - 15.09.2024, ПРАЙМ
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В конгрессе США выступили с неожиданным призывом
В конгрессе США выступили с неожиданным призывом - 15.09.2024, ПРАЙМ
В конгрессе США выступили с неожиданным призывом
Конгрессвумен Штатов от партии республиканцев написала обращение к гражданам своей страны по поводу украинского кризиса. | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T10:45+0300
2024-09-15T10:45+0300
спецоперация на украине
конгресс сша
украина
россия
третья мировая война
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Конгрессвумен Штатов от партии республиканцев написала обращение к гражданам своей страны по поводу украинского кризиса."Большинство американцев не поддерживают финансирование и разжигание украинско-российской войны. Вместо этого они хотят решить наши собственные проблемы и защитить нашу собственную границу", — подчеркнула она в социальной сети X.Грин предупредила, что принимаемые действующей администрацией решения могут стать поводом к началу масштабной войны с Москвой. Республиканка призвала американцев не оставаться равнодушными и повлиять на мнение Белого дома. "Никто из нас не сможет пережить ядерную войну", — резюмировала она.
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конгресс сша, украина, россия, третья мировая война
Спецоперация на Украине, Конгресс США, УКРАИНА, РОССИЯ, третья мировая война
10:45 15.09.2024
 
В конгрессе США выступили с неожиданным призывом

Конгрессвумен Грин обратилась с просьбой к американцам из-за Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЕжегодное обращение президента США Байдена к конгрессу
Ежегодное обращение президента США Байдена к конгрессу - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Конгрессвумен Штатов от партии республиканцев написала обращение к гражданам своей страны по поводу украинского кризиса.
"Большинство американцев не поддерживают финансирование и разжигание украинско-российской войны. Вместо этого они хотят решить наши собственные проблемы и защитить нашу собственную границу", — подчеркнула она в социальной сети X.
Грин предупредила, что принимаемые действующей администрацией решения могут стать поводом к началу масштабной войны с Москвой. Республиканка призвала американцев не оставаться равнодушными и повлиять на мнение Белого дома. "Никто из нас не сможет пережить ядерную войну", — резюмировала она.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
В Белом доме ждут "победный план" Зеленского, пишут СМИ
06:22
 
Спецоперация на УкраинеКонгресс СШАУКРАИНАРОССИЯтретья мировая война
 
 
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