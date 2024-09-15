https://1prime.ru/20240915/ukraina-851575186.html

В конгрессе США выступили с неожиданным призывом

В конгрессе США выступили с неожиданным призывом - 15.09.2024, ПРАЙМ

В конгрессе США выступили с неожиданным призывом

Конгрессвумен Штатов от партии республиканцев написала обращение к гражданам своей страны по поводу украинского кризиса. | 15.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-15T10:45+0300

2024-09-15T10:45+0300

2024-09-15T10:45+0300

спецоперация на украине

конгресс сша

украина

россия

третья мировая война

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МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Конгрессвумен Штатов от партии республиканцев написала обращение к гражданам своей страны по поводу украинского кризиса."Большинство американцев не поддерживают финансирование и разжигание украинско-российской войны. Вместо этого они хотят решить наши собственные проблемы и защитить нашу собственную границу", — подчеркнула она в социальной сети X.Грин предупредила, что принимаемые действующей администрацией решения могут стать поводом к началу масштабной войны с Москвой. Республиканка призвала американцев не оставаться равнодушными и повлиять на мнение Белого дома. "Никто из нас не сможет пережить ядерную войну", — резюмировала она.

https://1prime.ru/20240915/plan-851572505.html

украина

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конгресс сша, украина, россия, третья мировая война