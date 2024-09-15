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"Отчаянно умоляют". В США рассказали правду о состоянии ВСУ
"Отчаянно умоляют". В США рассказали правду о состоянии ВСУ - 15.09.2024, ПРАЙМ
"Отчаянно умоляют". В США рассказали правду о состоянии ВСУ
Киев испытывает дефицит вооружений и ждет все больше техники от своих союзников, полагает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Об этом он написал в статье для... | 15.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-15T23:51+0300
2024-09-15T23:51+0300
2024-09-15T23:51+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Киев испытывает дефицит вооружений и ждет все больше техники от своих союзников, полагает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Об этом он написал в статье для Sonar21.По его словам, Украина не только не в состоянии производить необходимые объемы 155-миллиметровых снарядов, танков, бронетранспортеров и артиллерийских орудий, "они еще и отчаянно умоляют Запад поставлять ракеты, деньги и больше оборудования".Джонсон добавил, что регулярный рост на Украине демонстрирует лишь количество могил военнослужащих ВСУ.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, всу, поддержка украины
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, поддержка Украины
"Отчаянно умоляют". В США рассказали правду о состоянии ВСУ
Джонсон: Киев отчаянно умоляет Запад увеличить поставки из-за нехватки всего
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ.
Киев испытывает дефицит вооружений и ждет все больше техники от своих союзников, полагает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Об этом он написал в статье
для Sonar21.
По его словам, Украина не только не в состоянии производить необходимые объемы 155-миллиметровых снарядов, танков, бронетранспортеров и артиллерийских орудий, "они еще и отчаянно умоляют Запад поставлять ракеты, деньги и больше оборудования".
Джонсон добавил, что регулярный рост на Украине демонстрирует лишь количество могил военнослужащих ВСУ.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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