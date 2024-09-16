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Вместо Lada Vesta: самые доступные иномарки на российском рынке - 16.09.2024, ПРАЙМ
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Вместо Lada Vesta: самые доступные иномарки на российском рынке
Вместо Lada Vesta: самые доступные иномарки на российском рынке - 16.09.2024, ПРАЙМ
Вместо Lada Vesta: самые доступные иномарки на российском рынке
На российском авторынке представлены как минимум четыре иномарки по цене Lada Vesta, которая в среднем стоит 1,7 миллиона рублей, говорится в материале издания... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T11:22+0300
2024-09-16T11:22+0300
россия
авто
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. На российском авторынке представлены как минимум четыре иномарки по цене Lada Vesta, которая в среднем стоит 1,7 миллиона рублей, говорится в материале издания Quto.Так, согласно исследованию издания, один из вариантов - кросс-хэтчбек Geely Livan X3 Pro. Он оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 103 л.с. и вариатором, что удобно для городской езды. Длина автомобиля составляет 4005 мм.Второй вариант - седан Changan Alsvin. Он оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 107 л.с. и пятиступенчатой роботизированной коробкой передач. Третий вариант - кроссовер Москвич 3, который стал дешевле после снижения цен. Он оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 л.с. и предлагает возможность выбора между механической коробкой передач и вариатором.Новичок на рынке - DFSK 500, небольшой внедорожник оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 116 л.с. и вариатором. Водителям предлагаются различные опции, включая салон, отделанный экокожей, круиз-контроль и камера заднего вида.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
11:22 16.09.2024
 
Вместо Lada Vesta: самые доступные иномарки на российском рынке

Quto: в России в пределах 1,7 млн рублей можно купить четыре иномарки

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Vesta
Автомобиль Lada Vesta - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. На российском авторынке представлены как минимум четыре иномарки по цене Lada Vesta, которая в среднем стоит 1,7 миллиона рублей, говорится в материале издания Quto.
Так, согласно исследованию издания, один из вариантов - кросс-хэтчбек Geely Livan X3 Pro. Он оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 103 л.с. и вариатором, что удобно для городской езды. Длина автомобиля составляет 4005 мм.
Второй вариант - седан Changan Alsvin. Он оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 107 л.с. и пятиступенчатой роботизированной коробкой передач. Третий вариант - кроссовер Москвич 3, который стал дешевле после снижения цен. Он оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 л.с. и предлагает возможность выбора между механической коробкой передач и вариатором.
Новичок на рынке - DFSK 500, небольшой внедорожник оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 116 л.с. и вариатором. Водителям предлагаются различные опции, включая салон, отделанный экокожей, круиз-контроль и камера заднего вида.
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