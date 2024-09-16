https://1prime.ru/20240916/avto-851597804.html

Названы авто, которые можно купить со скидкой 20% от государства

Названы авто, которые можно купить со скидкой 20% от государства - 16.09.2024, ПРАЙМ

Названы авто, которые можно купить со скидкой 20% от государства

Минпромторг продлил программу льготного автокредитования, согласно которой, государство предоставляет возможность приобрести автомобиль с 20-процентной... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T14:48+0300

2024-09-16T14:48+0300

2024-09-16T14:48+0300

россия

авто

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Минпромторг продлил программу льготного автокредитования, согласно которой, государство предоставляет возможность приобрести автомобиль с 20-процентной субсидией (25% для жителей Дальневосточного федерального округа), пишет портал 110km.Отмечается, что льготой могут воспользоваться работники медицины и образования, участники СВО, люди с ограниченными возможностями и семьи с детьми в Дальневосточном федеральном округе.Кроме того, приобретаемый автомобиль должен иметь локализацию сборки не менее 1600 баллов, а его стоимость не должна превышать два миллиона рублей.Таким образом, в топ-5 автомобилей попали Lada Vesta SW, ВИС 23461, UAZ Hunter и UAZ Patriot. Единственный импортный автомобиль в списке - Haval Jolion.Lada Vesta SW оснащена 122-сильным двигателем 1.8 и вариатором. Выпускается в топовой комплектации Techno и имеет такие функции, как светодиодная оптика, кондиционер, круиз-контроль, парктроники, системы безопасности и зимний пакет. ВИС 23461 - коммерческий внедорожный фургон на базе Lada Niva. Он оснащается 1,7-литровым двигателем, механической коробкой передач и полным приводом. Имеет высокий дорожный просвет. UAZ Hunter в комплектации "Экспедиция" предлагает двухцветную окраску, усиленный внедорожный пакет и другие дополнительные функции, такие как электрическая лебедка и увеличенный просвет. Patriot - внедорожник ульяновского автозавода с мощностью 150 л.с. Он имеет механическую коробку передач, полный привод и раздаточную коробку. В базовой комплектации "Икарус" с пакетом Limited он обойдется в 1 960 000 рублей.Haval Jolion - переднеприводный кроссовер с локализацией, которая соответствует требованиям Минпромторга для получения льготного автокредита. Он оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем и автоматической коробкой передач.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто