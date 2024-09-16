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Еще один автобренд ввел ограничения на поставки автомобилей в Россию - 16.09.2024, ПРАЙМ
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Еще один автобренд ввел ограничения на поставки автомобилей в Россию
Еще один автобренд ввел ограничения на поставки автомобилей в Россию - 16.09.2024, ПРАЙМ
Еще один автобренд ввел ограничения на поставки автомобилей в Россию
Китайская автомобильная марка Voyah запретила неофициальный экспорт своих автомобилей в зарубежные страны, включая Россию, передают "Известия". | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T15:46+0300
2024-09-16T15:46+0300
россия
авто
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Китайская автомобильная марка Voyah запретила неофициальный экспорт своих автомобилей в зарубежные страны, включая Россию, передают "Известия"."Китайским дилерам и партнерам Voyah строго запрещено продавать продукцию Voyah экспортным компаниям или сотрудничать со сторонними экспортными компаниями по линии экспорта, чтобы избежать перепродажи автомобилей на зарубежные рынки для участия в выставках или осуществления продаж, не соответствующих стандартам бренда (без наличия официальной поддержки производителя, сервисной и гарантийной поддержки)", — сказано в документе производителя, его цитирует издание.Отмечается, что на российский рынок авто данной марки поступали по схеме параллельного импорта из Киргизии, а также через официального импортера. В издании заметили, что в первом случае покупатели сталкивались с неопределенными сроками ожидания и иногда вынуждены были доплачивать за увеличение стоимости машины.Тем не менее, официальный импортер предлагает заводскую гарантию на неофициальные автомобили Voyah, которые были ввезены до сентября 2024 года, при условии, что пробег не превышает 80 тысяч километров.Гарантия может быть оформлена на один или три года и стоит от 135 тысяч рублей. Кроме того, автомобиль будет обновлен прошивкой, установленной русификацией и доступом к магазину Voyah Store с популярными приложениями, включая навигацию.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
15:46 16.09.2024
 
Еще один автобренд ввел ограничения на поставки автомобилей в Россию

"Известия": китайский бренд Voyah ввел ограничения на поставки автомобилей в РФ

© Фото : ООО "Моторинвест"Автомобиль Voyah Free Sport Edition
Автомобиль Voyah Free Sport Edition - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© Фото : ООО "Моторинвест"
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Китайская автомобильная марка Voyah запретила неофициальный экспорт своих автомобилей в зарубежные страны, включая Россию, передают "Известия".
"Китайским дилерам и партнерам Voyah строго запрещено продавать продукцию Voyah экспортным компаниям или сотрудничать со сторонними экспортными компаниями по линии экспорта, чтобы избежать перепродажи автомобилей на зарубежные рынки для участия в выставках или осуществления продаж, не соответствующих стандартам бренда (без наличия официальной поддержки производителя, сервисной и гарантийной поддержки)", — сказано в документе производителя, его цитирует издание.
Отмечается, что на российский рынок авто данной марки поступали по схеме параллельного импорта из Киргизии, а также через официального импортера. В издании заметили, что в первом случае покупатели сталкивались с неопределенными сроками ожидания и иногда вынуждены были доплачивать за увеличение стоимости машины.
Тем не менее, официальный импортер предлагает заводскую гарантию на неофициальные автомобили Voyah, которые были ввезены до сентября 2024 года, при условии, что пробег не превышает 80 тысяч километров.
Гарантия может быть оформлена на один или три года и стоит от 135 тысяч рублей. Кроме того, автомобиль будет обновлен прошивкой, установленной русификацией и доступом к магазину Voyah Store с популярными приложениями, включая навигацию.
#Салон автомобиля Lada Vesta Exclusive - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
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14:48
 
РОССИЯАвто
 
 
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