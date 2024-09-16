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Стоимость нефти Brent растет на нескольких факторах
Стоимость нефти Brent растет на нескольких факторах - 16.09.2024, ПРАЙМ
Стоимость нефти Brent растет на нескольких факторах
Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером на потерях добычи этого сырья в Ливии и на более строгом соблюдении обязательств ОПЕК+ Россией,... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T18:27+0300
2024-09-16T18:27+0300
2024-09-16T18:27+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером на потерях добычи этого сырья в Ливии и на более строгом соблюдении обязательств ОПЕК+ Россией, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков. По состоянию на 17.55 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,79%, до 72,89 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов WTI - на 2,01%, до 69,1 доллара. "Продолжающиеся потери предложения со стороны Ливии и более строгое соблюдение требований ОПЕК+ со стороны России должны сохранить небольшой межсезонный дефицит на мировых рынках нефти", - сообщили агентству Блумберг аналитики Citigroup Inc, включая Макса Лейтона (Max Layton). Кроме того, ранее экономисты Citi сообщили, что цены на нефть в ближайшей перспективе будут поддерживаться на уровне выше 70 долларов за баррель. Рынки оценивают последствия тайфуна "Бебинка", который, согласно оценке центрального метеорологического управления Китая, стал самым сильным тайфуном в Шанхае с 1949 года. Китай - крупнейший импортер нефти.
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нефть, биржевые торги, brent, стоимость нефти
Экономика, Нефть, биржевые торги, BRENT, стоимость нефти
Стоимость нефти Brent растет на нескольких факторах
Цена на нефть Brent выросла на 1,79 процента на нескольких факторах
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером на потерях добычи этого сырья в Ливии и на более строгом соблюдении обязательств ОПЕК+ Россией, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков.
По состоянию на 17.55 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,79%, до 72,89 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов WTI - на 2,01%, до 69,1 доллара.
"Продолжающиеся потери предложения со стороны Ливии и более строгое соблюдение требований ОПЕК+ со стороны России должны сохранить небольшой межсезонный дефицит на мировых рынках нефти", - сообщили агентству Блумберг аналитики Citigroup Inc, включая Макса Лейтона (Max Layton).
Кроме того, ранее экономисты Citi сообщили, что цены на нефть в ближайшей перспективе будут поддерживаться на уровне выше 70 долларов за баррель.
Рынки оценивают последствия тайфуна "Бебинка", который, согласно оценке центрального метеорологического управления Китая, стал самым сильным тайфуном в Шанхае с 1949 года. Китай - крупнейший импортер нефти.
Китай нарастил объемы добычи нефти и газа за январь-август