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Стоимость нефти Brent растет на нескольких факторах

Стоимость нефти Brent растет на нескольких факторах - 16.09.2024, ПРАЙМ

Стоимость нефти Brent растет на нескольких факторах

Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером на потерях добычи этого сырья в Ливии и на более строгом соблюдении обязательств ОПЕК+ Россией,... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T18:27+0300

2024-09-16T18:27+0300

2024-09-16T18:27+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером на потерях добычи этого сырья в Ливии и на более строгом соблюдении обязательств ОПЕК+ Россией, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков. По состоянию на 17.55 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,79%, до 72,89 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов WTI - на 2,01%, до 69,1 доллара. "Продолжающиеся потери предложения со стороны Ливии и более строгое соблюдение требований ОПЕК+ со стороны России должны сохранить небольшой межсезонный дефицит на мировых рынках нефти", - сообщили агентству Блумберг аналитики Citigroup Inc, включая Макса Лейтона (Max Layton). Кроме того, ранее экономисты Citi сообщили, что цены на нефть в ближайшей перспективе будут поддерживаться на уровне выше 70 долларов за баррель. Рынки оценивают последствия тайфуна "Бебинка", который, согласно оценке центрального метеорологического управления Китая, стал самым сильным тайфуном в Шанхае с 1949 года. Китай - крупнейший импортер нефти.

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нефть, биржевые торги, brent, стоимость нефти