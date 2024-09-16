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ЦБ может установить макронадбавки по валютным кредитам экспортерам
ЦБ может установить макронадбавки по валютным кредитам экспортерам - 16.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ может установить макронадбавки по валютным кредитам экспортерам
ЦБ РФ при необходимости может установить макронадбавки по валютным кредитам экспортерам для снижения системных рисков, говорится в проекте основных направлений... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T15:19+0300
2024-09-16T15:19+0300
2024-09-16T15:19+0300
банк россии
экспортеры
кредит
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ при необходимости может установить макронадбавки по валютным кредитам экспортерам для снижения системных рисков, говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 год и период 2026 и 2027 годов, подготовленном регулятором. "В целях девалютизации банковского баланса и выравнивания валютной позиции кредитных организаций Банк России в ближайшие годы при необходимости будет задействовать инструмент макропруденциальных надбавок по валютным кредитам. Надбавки в том числе могут быть установлены и по валютным кредитам экспортерам", - говорится в докладе. Хотя экспортерам свойственно естественное хеджирование, что уменьшает кредитный риск, рост такого кредитования по прежнему усиливает системные валютные риски и риски ликвидности, добавляется там же. Также о возможности задействования инструмента макропруденциальных надбавках по валютным кредитам для девалютизации баланса банков и выравнивания валютной позиции кредитных организаций в пятницу во время пресс-конференции сообщала и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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экспортеры, кредит
Банк России, экспортеры, кредит
ЦБ может установить макронадбавки по валютным кредитам экспортерам
ЦБ при необходимости может установить макронадбавки по валютным кредитам экспортерам
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ при необходимости может установить макронадбавки по валютным кредитам экспортерам для снижения системных рисков, говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 год и период 2026 и 2027 годов, подготовленном регулятором.
"В целях девалютизации банковского баланса и выравнивания валютной позиции кредитных организаций Банк России в ближайшие годы при необходимости будет задействовать инструмент макропруденциальных надбавок по валютным кредитам. Надбавки в том числе могут быть установлены и по валютным кредитам экспортерам", - говорится в докладе.
Хотя экспортерам свойственно естественное хеджирование, что уменьшает кредитный риск, рост такого кредитования по прежнему усиливает системные валютные риски и риски ликвидности, добавляется там же.
Также о возможности задействования инструмента макропруденциальных надбавках по валютным кредитам для девалютизации баланса банков и выравнивания валютной позиции кредитных организаций в пятницу во время пресс-конференции сообщала и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.