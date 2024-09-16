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ЦБ может установить макронадбавки по валютным кредитам экспортерам

ЦБ может установить макронадбавки по валютным кредитам экспортерам - 16.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ может установить макронадбавки по валютным кредитам экспортерам

ЦБ РФ при необходимости может установить макронадбавки по валютным кредитам экспортерам для снижения системных рисков, говорится в проекте основных направлений... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T15:19+0300

2024-09-16T15:19+0300

2024-09-16T15:19+0300

банк россии

экспортеры

кредит

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ при необходимости может установить макронадбавки по валютным кредитам экспортерам для снижения системных рисков, говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 год и период 2026 и 2027 годов, подготовленном регулятором. "В целях девалютизации банковского баланса и выравнивания валютной позиции кредитных организаций Банк России в ближайшие годы при необходимости будет задействовать инструмент макропруденциальных надбавок по валютным кредитам. Надбавки в том числе могут быть установлены и по валютным кредитам экспортерам", - говорится в докладе. Хотя экспортерам свойственно естественное хеджирование, что уменьшает кредитный риск, рост такого кредитования по прежнему усиливает системные валютные риски и риски ликвидности, добавляется там же. Также о возможности задействования инструмента макропруденциальных надбавках по валютным кредитам для девалютизации баланса банков и выравнивания валютной позиции кредитных организаций в пятницу во время пресс-конференции сообщала и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

экспортеры, кредит