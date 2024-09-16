https://1prime.ru/20240916/energiya-851593002.html

Украина вновь импортирует электроэнергию из пяти стран

Украина вновь импортирует электроэнергию из пяти стран - 16.09.2024, ПРАЙМ

Украина вновь импортирует электроэнергию из пяти стран

Украина вновь намерена импортировать электроэнергию из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, сообщает в понедельник министерство энергетики страны. В... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T12:07+0300

2024-09-16T12:07+0300

2024-09-16T12:09+0300

энергетика

украина

польша

словакия

венгрия

молдавия

электроэнергия

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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Украина вновь намерена импортировать электроэнергию из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, сообщает в понедельник министерство энергетики страны. В воскресенье минэнерго Украины сообщало, что осуществляется импорт электроэнергии из тех же стран. "Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится. На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии максимальной мощностью в отдельные часы 1426 МВт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. В июне этого года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.Построенная на советских мощностях энергосистема Украины была рассчитана на ведение затяжных и открытых военных действий на своей территории, объяснял "Прайму" эксперт кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Тимофей Мазурчук. Поэтому вопрос о полном уничтожении крупных энергообъектов точечными попаданиями дронов и даже ракет не стоит. Ведь некоторые гидроэлектростанции и ТЭЦ возводили с расчетом "пережить" взрывы атомного оружия. То, что выведено из строя, зачастую можно восстановить, пусть и с определенными потерями и трудозатратами.

https://1prime.ru/20240908/energosnabzhenie-851418312.html

украина

польша

словакия

венгрия

молдавия

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украина, польша, словакия, венгрия, молдавия, электроэнергия