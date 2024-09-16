Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина вновь импортирует электроэнергию из пяти стран - 16.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240916/energiya-851593002.html
Украина вновь импортирует электроэнергию из пяти стран
Украина вновь импортирует электроэнергию из пяти стран - 16.09.2024, ПРАЙМ
Украина вновь импортирует электроэнергию из пяти стран
Украина вновь намерена импортировать электроэнергию из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, сообщает в понедельник министерство энергетики страны. В... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T12:07+0300
2024-09-16T12:09+0300
энергетика
украина
польша
словакия
венгрия
молдавия
электроэнергия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/18/849455612_0:0:2962:1666_1920x0_80_0_0_6e5de1df5f552bff7ccc8a6b204344cf.jpg
МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Украина вновь намерена импортировать электроэнергию из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, сообщает в понедельник министерство энергетики страны. В воскресенье минэнерго Украины сообщало, что осуществляется импорт электроэнергии из тех же стран. "Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится. На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии максимальной мощностью в отдельные часы 1426 МВт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. В июне этого года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.Построенная на советских мощностях энергосистема Украины была рассчитана на ведение затяжных и открытых военных действий на своей территории, объяснял "Прайму" эксперт кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Тимофей Мазурчук. Поэтому вопрос о полном уничтожении крупных энергообъектов точечными попаданиями дронов и даже ракет не стоит. Ведь некоторые гидроэлектростанции и ТЭЦ возводили с расчетом "пережить" взрывы атомного оружия. То, что выведено из строя, зачастую можно восстановить, пусть и с определенными потерями и трудозатратами.
https://1prime.ru/20240908/energosnabzhenie-851418312.html
украина
польша
словакия
венгрия
молдавия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/18/849455612_378:0:2962:1938_1920x0_80_0_0_1300224d760ba46750d3e64889eee4c8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, польша, словакия, венгрия, молдавия, электроэнергия
Энергетика, УКРАИНА, ПОЛЬША, СЛОВАКИЯ, ВЕНГРИЯ, МОЛДАВИЯ, электроэнергия
12:07 16.09.2024 (обновлено: 12:09 16.09.2024)
 
Украина вновь импортирует электроэнергию из пяти стран

Минэнерго: Украина второй день подряд импортирует электроэнергию из пяти стран

© РИА Новости . Алексей Фурман | Перейти в медиабанкЗарубежные страны. Украина. Харьков
Зарубежные страны. Украина. Харьков - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Алексей Фурман
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Украина вновь намерена импортировать электроэнергию из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, сообщает в понедельник министерство энергетики страны. В воскресенье минэнерго Украины сообщало, что осуществляется импорт электроэнергии из тех же стран.
"Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится. На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии максимальной мощностью в отдельные часы 1426 МВт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
В июне этого года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.
Построенная на советских мощностях энергосистема Украины была рассчитана на ведение затяжных и открытых военных действий на своей территории, объяснял "Прайму" эксперт кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Тимофей Мазурчук. Поэтому вопрос о полном уничтожении крупных энергообъектов точечными попаданиями дронов и даже ракет не стоит. Ведь некоторые гидроэлектростанции и ТЭЦ возводили с расчетом "пережить" взрывы атомного оружия. То, что выведено из строя, зачастую можно восстановить, пусть и с определенными потерями и трудозатратами.
Новосибирск - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
"Русская зима" на Украине. Возможны два сценария
8 сентября, 10:12
 
ЭнергетикаУКРАИНАПОЛЬШАСЛОВАКИЯВЕНГРИЯМОЛДАВИЯэлектроэнергия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала