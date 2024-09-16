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Глава Yamaha Motors получил ножевое ранение, сообщили СМИ
Глава Yamaha Motors получил ножевое ранение, сообщили СМИ - 16.09.2024, ПРАЙМ
Глава Yamaha Motors получил ножевое ранение, сообщили СМИ
Глава японского мотопроизводителя Yamaha Motors Есихиро Хидака получил ножевое ранение, его 33-летняя дочь подозревается в покушении на убийство. Об этом... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T15:41+0300
2024-09-16T15:41+0300
2024-09-16T15:41+0300
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ТОКИО, 16 сен – ПРАЙМ. Глава японского мотопроизводителя Yamaha Motors Есихиро Хидака получил ножевое ранение, его 33-летняя дочь подозревается в покушении на убийство. Об этом сообщило агентство Kyodo. По данным агентства, понедельник днем полиция получила звонок от дочери Хидаки Ханы. Она сообщила, что подверглась избиению, которое совершил ее отец. Правоохранители прибыли на вызов и обнаружили Есихиро Хидаку с легким ножевым ранением руки. Дочь задержали. Они проживали вместе, при этом Хана нигде не работала. Отмечается, что и накануне в правоохранительные органы поступал звонок от дочери Хидаки. В Yamaha Motors не стали давать комментарии по поводу случившегося, ссылаясь на то, что вопрос затрагивает неприкосновенность личной жизни и что идет следствие.
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япония, нападение, мотоцикл
Происшествия, ЯПОНИЯ, нападение, мотоцикл
Глава Yamaha Motors получил ножевое ранение, сообщили СМИ
Kyodo: глава Yamaha Motors Хидака ранен ножом, под подозрением его дочь
ТОКИО, 16 сен – ПРАЙМ. Глава японского мотопроизводителя Yamaha Motors Есихиро Хидака получил ножевое ранение, его 33-летняя дочь подозревается в покушении на убийство. Об этом сообщило агентство Kyodo.
По данным агентства, понедельник днем полиция получила звонок от дочери Хидаки Ханы. Она сообщила, что подверглась избиению, которое совершил ее отец. Правоохранители прибыли на вызов и обнаружили Есихиро Хидаку с легким ножевым ранением руки. Дочь задержали. Они проживали вместе, при этом Хана нигде не работала.
Отмечается, что и накануне в правоохранительные органы поступал звонок от дочери Хидаки.
В Yamaha Motors не стали давать комментарии по поводу случившегося, ссылаясь на то, что вопрос затрагивает неприкосновенность личной жизни и что идет следствие.
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