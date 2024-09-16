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ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 17 сентября

ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 17 сентября - 16.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 17 сентября

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 5,84 копейки, до 12,7762 рубля, курс доллара - на 20,78 копейки, до 91,1423 рубля, курс... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T17:24+0300

2024-09-16T17:24+0300

2024-09-16T17:24+0300

usd/rub - курс доллара к рублю

курс

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 5,84 копейки, до 12,7762 рубля, курс доллара - на 20,78 копейки, до 91,1423 рубля, курс евро - на 48,31 копейки, до 101,2789 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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курс