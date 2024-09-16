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Названа стоимость Lada Vesta с новыми опциями - 16.09.2024, ПРАЙМ
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Названа стоимость Lada Vesta с новыми опциями
Названа стоимость Lada Vesta с новыми опциями - 16.09.2024, ПРАЙМ
Названа стоимость Lada Vesta с новыми опциями
"АвтоВАЗ" раскрыл стоимость модели Lada Vesta с локализованной системой курсовой устойчивости Electronic Stability Control (ESC) и новыми опциями, сообщила... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T22:21+0300
2024-09-16T22:21+0300
экономика
авто
автоваз
lada vesta
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" раскрыл стоимость модели Lada Vesta с локализованной системой курсовой устойчивости Electronic Stability Control (ESC) и новыми опциями, сообщила "Российская газета".По данным издания, седан в комплектации Comfort, оснащенный двигателем объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил и механической коробкой обойдется в 1,5 миллиона рублей. Модель с двигателем 1,8-литра мощностью 122 лошадиных силы и вариатором — в 1,6 миллиона рублей. Универсал SW — в 1,6 миллиона или 1,7 миллиона рублей в зависимости от оснащения. Отмечается, что топовая версию модели Techno будет стоить 1,8-1,9 миллиона рублей, а универсал SW Cross с вариатором и новыми опциями — 2,1 миллиона рублей.
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авто, автоваз, lada vesta, цены на легковые автомобили
Экономика, Авто, АвтоВАЗ, Lada Vesta, цены на легковые автомобили
22:21 16.09.2024
 
Названа стоимость Lada Vesta с новыми опциями

"РГ": Lada Vesta с ESC и новыми опциями будет стоить минимум 1,5 миллиона рублей

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром" в Ташкенте
Международная промышленная выставка Иннопром в Ташкенте - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" раскрыл стоимость модели Lada Vesta с локализованной системой курсовой устойчивости Electronic Stability Control (ESC) и новыми опциями, сообщила "Российская газета".
По данным издания, седан в комплектации Comfort, оснащенный двигателем объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил и механической коробкой обойдется в 1,5 миллиона рублей. Модель с двигателем 1,8-литра мощностью 122 лошадиных силы и вариатором — в 1,6 миллиона рублей. Универсал SW — в 1,6 миллиона или 1,7 миллиона рублей в зависимости от оснащения.
Отмечается, что топовая версию модели Techno будет стоить 1,8-1,9 миллиона рублей, а универсал SW Cross с вариатором и новыми опциями — 2,1 миллиона рублей.
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ЭкономикаАвтоАвтоВАЗLada Vestaцены на легковые автомобили
 
 
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