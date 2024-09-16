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Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима - 16.09.2024, ПРАЙМ
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Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима
Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима - 16.09.2024, ПРАЙМ
Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима
На поле боя Россию невозможно победить, а эскалация украинского конфликта серьезно отразится на всем человечестве, считает президент Казахстана Касым-Жомарт... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T13:44+0300
2024-09-16T14:06+0300
спецоперация на украине
касым-жомарт токаев
олаф шольц
мирные переговоры
россия
казахстан
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АСТАНА, 16 сен - ПРАЙМ. На поле боя Россию невозможно победить, а эскалация украинского конфликта серьезно отразится на всем человечестве, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом он заявил в ходе разговора с немецким канцлером Олафом Шольцем."Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт", - подчеркнул казахстанский лидер. Его слова приводит пресс-служба президента.Ранее стало известно, что немецкий канцлер прибыл в Казахстан для проведения второго саммита "Центральная Азия + Германия". Одной из важнейших тем обсуждений намечена реализация инвестиционных проектов государств.
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касым-жомарт токаев, олаф шольц, мирные переговоры, россия, казахстан, фрг
Спецоперация на Украине, Касым-Жомарт Токаев, Олаф Шольц, мирные переговоры, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ФРГ
13:44 16.09.2024 (обновлено: 14:06 16.09.2024)
 
Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима

Токаев заявил Шольцу, что Россия в военном отношении непобедима

© РИА Новости . POOL/Наталия Губернаторова | Перейти в медиабанкВизит президента РФ В. Путина в Казахстан
Визит президента РФ В. Путина в Казахстан - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . POOL/Наталия Губернаторова
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АСТАНА, 16 сен - ПРАЙМ. На поле боя Россию невозможно победить, а эскалация украинского конфликта серьезно отразится на всем человечестве, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом он заявил в ходе разговора с немецким канцлером Олафом Шольцем.
"Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт", - подчеркнул казахстанский лидер. Его слова приводит пресс-служба президента.
Ранее стало известно, что немецкий канцлер прибыл в Казахстан для проведения второго саммита "Центральная Азия + Германия". Одной из важнейших тем обсуждений намечена реализация инвестиционных проектов государств.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Информационная возня". Песков ответил на "разрешение" ударов по России
12:44
 
Спецоперация на УкраинеКасым-Жомарт ТокаевОлаф Шольцмирные переговорыРОССИЯКАЗАХСТАНФРГ
 
 
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