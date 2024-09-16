https://1prime.ru/20240916/mir-851595677.html

Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима

Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима - 16.09.2024, ПРАЙМ

Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима

На поле боя Россию невозможно победить, а эскалация украинского конфликта серьезно отразится на всем человечестве, считает президент Казахстана Касым-Жомарт... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T13:44+0300

2024-09-16T13:44+0300

2024-09-16T14:06+0300

спецоперация на украине

касым-жомарт токаев

олаф шольц

мирные переговоры

россия

казахстан

фрг

https://cdnn.1prime.ru/img/84222/13/842221364_0:190:2920:1833_1920x0_80_0_0_586bde7bf4e51e90ee3629fd9d576f65.jpg

АСТАНА, 16 сен - ПРАЙМ. На поле боя Россию невозможно победить, а эскалация украинского конфликта серьезно отразится на всем человечестве, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом он заявил в ходе разговора с немецким канцлером Олафом Шольцем."Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт", - подчеркнул казахстанский лидер. Его слова приводит пресс-служба президента.Ранее стало известно, что немецкий канцлер прибыл в Казахстан для проведения второго саммита "Центральная Азия + Германия". Одной из важнейших тем обсуждений намечена реализация инвестиционных проектов государств.

https://1prime.ru/20240916/peskov-851593849.html

казахстан

фрг

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

касым-жомарт токаев, олаф шольц, мирные переговоры, россия, казахстан, фрг