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"Задает нам жару". В США сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте
"Задает нам жару". В США сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте - 16.09.2024, ПРАЙМ
"Задает нам жару". В США сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте
Запад больше не может оказывать военное давление на Москву. Вся поставленная странами Североатлантического альянса передовая техника захватывается или... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T06:13+0300
2024-09-16T06:13+0300
2024-09-16T06:13+0300
спецоперация на украине
всу
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запад
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Запад больше не может оказывать военное давление на Москву. Вся поставленная странами Североатлантического альянса передовая техника захватывается или ликвидируется, подчеркнул разведчик США в отставке Скотт Риттер. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Мы почему-то постоянно думаем, что Россия слаба, мы верим, что она не сделает этого или того. Сейчас мы, напротив, наблюдаем, как она буквально задает нам жару на Украине. У Европы не осталось ничего, что может повлиять на ситуацию", - подчеркнул Риттер, обратив внимание на то, что Швеция намерена поставить Киеву 17-й пакет помощи. "Все кончено, Швеция. Русские все это уничтожат и захватят", — резюмировал эксперт.Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Запад намерен не просто позволить бить ВСУ по российским территориям, но и стать полноценным участником конфликта.
https://1prime.ru/20240915/vsu-851581205.html
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всу, украина, россия, военная помощь украине, запад
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ, военная помощь Украине, ЗАПАД
"Задает нам жару". В США сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте
Риттер: у НАТО не осталось оружия, которое РФ не могла бы уничтожить или забрать
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ.
Запад больше не может оказывать военное давление на Москву. Вся поставленная странами Североатлантического альянса передовая техника захватывается или ликвидируется, подчеркнул разведчик США в отставке Скотт Риттер. Об этом он рассказал в интервью
YouTube-каналу Dialogue Works.
"Мы почему-то постоянно думаем, что Россия слаба, мы верим, что она не сделает этого или того. Сейчас мы, напротив, наблюдаем, как она буквально задает нам жару на Украине. У Европы не осталось ничего, что может повлиять на ситуацию", - подчеркнул Риттер, обратив внимание на то, что Швеция намерена поставить Киеву 17-й пакет помощи.
"Все кончено, Швеция. Русские все это уничтожат и захватят", — резюмировал эксперт.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Запад намерен не просто позволить бить ВСУ по российским территориям, но и стать полноценным участником конфликта.
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