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"Задает нам жару". В США сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте - 16.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Задает нам жару". В США сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте
"Задает нам жару". В США сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте - 16.09.2024, ПРАЙМ
"Задает нам жару". В США сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте
Запад больше не может оказывать военное давление на Москву. Вся поставленная странами Североатлантического альянса передовая техника захватывается или... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T06:13+0300
2024-09-16T06:13+0300
спецоперация на украине
всу
украина
россия
военная помощь украине
запад
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Запад больше не может оказывать военное давление на Москву. Вся поставленная странами Североатлантического альянса передовая техника захватывается или ликвидируется, подчеркнул разведчик США в отставке Скотт Риттер. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Мы почему-то постоянно думаем, что Россия слаба, мы верим, что она не сделает этого или того. Сейчас мы, напротив, наблюдаем, как она буквально задает нам жару на Украине. У Европы не осталось ничего, что может повлиять на ситуацию", - подчеркнул Риттер, обратив внимание на то, что Швеция намерена поставить Киеву 17-й пакет помощи. "Все кончено, Швеция. Русские все это уничтожат и захватят", — резюмировал эксперт.Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Запад намерен не просто позволить бить ВСУ по российским территориям, но и стать полноценным участником конфликта.
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украина
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всу, украина, россия, военная помощь украине, запад
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ, военная помощь Украине, ЗАПАД
06:13 16.09.2024
 
"Задает нам жару". В США сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте

Риттер: у НАТО не осталось оружия, которое РФ не могла бы уничтожить или забрать

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Запад больше не может оказывать военное давление на Москву. Вся поставленная странами Североатлантического альянса передовая техника захватывается или ликвидируется, подчеркнул разведчик США в отставке Скотт Риттер. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Мы почему-то постоянно думаем, что Россия слаба, мы верим, что она не сделает этого или того. Сейчас мы, напротив, наблюдаем, как она буквально задает нам жару на Украине. У Европы не осталось ничего, что может повлиять на ситуацию", - подчеркнул Риттер, обратив внимание на то, что Швеция намерена поставить Киеву 17-й пакет помощи.
"Все кончено, Швеция. Русские все это уничтожат и захватят", — резюмировал эксперт.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Запад намерен не просто позволить бить ВСУ по российским территориям, но и стать полноценным участником конфликта.
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Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАРОССИЯвоенная помощь УкраинеЗАПАД
 
 
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