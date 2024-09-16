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"Задает нам жару". В США сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте

"Задает нам жару". В США сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте - 16.09.2024, ПРАЙМ

"Задает нам жару". В США сделали неожиданное заявление о ситуации на фронте

Запад больше не может оказывать военное давление на Москву. Вся поставленная странами Североатлантического альянса передовая техника захватывается или... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T06:13+0300

2024-09-16T06:13+0300

2024-09-16T06:13+0300

спецоперация на украине

всу

украина

россия

военная помощь украине

запад

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Запад больше не может оказывать военное давление на Москву. Вся поставленная странами Североатлантического альянса передовая техника захватывается или ликвидируется, подчеркнул разведчик США в отставке Скотт Риттер. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Мы почему-то постоянно думаем, что Россия слаба, мы верим, что она не сделает этого или того. Сейчас мы, напротив, наблюдаем, как она буквально задает нам жару на Украине. У Европы не осталось ничего, что может повлиять на ситуацию", - подчеркнул Риттер, обратив внимание на то, что Швеция намерена поставить Киеву 17-й пакет помощи. "Все кончено, Швеция. Русские все это уничтожат и захватят", — резюмировал эксперт.Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Запад намерен не просто позволить бить ВСУ по российским территориям, но и стать полноценным участником конфликта.

https://1prime.ru/20240915/vsu-851581205.html

украина

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всу, украина, россия, военная помощь украине, запад