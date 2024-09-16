https://1prime.ru/20240916/peregovory-851596851.html

"Разменная монета": Медведчук рассказал, зачем Киеву удары вглубь России

"Разменная монета": Медведчук рассказал, зачем Киеву удары вглубь России - 16.09.2024, ПРАЙМ

"Разменная монета": Медведчук рассказал, зачем Киеву удары вглубь России

Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен получить от Запада разрешение бить по российским территориям, чтобы сделать их разменной монетой в мирных... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T14:25+0300

2024-09-16T14:25+0300

2024-09-16T14:25+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

запад

виктор медведчук

мирные переговоры

россия

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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен получить от Запада разрешение бить по российским территориям, чтобы сделать их разменной монетой в мирных переговорах, рассказал глава совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "То есть дальнобойные ракеты – это такая дубинка, которая загонит Россию на переговоры. При этом хорошо видно, что у Зеленского больше одной мысли в голове никогда не бывает. Ведь Россия может не испугаться, а начать активнее атаковать Украину, у которой практически нет своей авиации и нет атомного оружия", - объяснил политик. Он также подчеркнул, что разрешение Белого дома применять дальнобойные ракеты превратит Вашингтон в агрессора и поспособствует эскалации конфликта между Россией и Западом.Медведчук пояснил, что ни при каких обстоятельствах союзники Украины не смогут обеспечить ей возвращение к границам 1991 года. Еще большей проблемой западных стран становится общественное недовольство затянувшимся кризисом."Зеленский с наглостью дилетанта требует невозможного, у коллективного Запада нет столько денег и вооружений, сколько он просит. Но, с другой стороны, из ситуации хочется выйти с гордо поднятой головой, а как это сделать непонятно", - объяснил политик.Он добавил, что глава киевского режима уже отдалил перспективу мирных переговоров своими действиями в Курской области. Использование же дальнобойных ракет втянет в конфликт весь Североатлантический альянс, который после этого не сможет организовать мирное урегулирование. Он также не исключил, что западные страны примут решение сместить безрассудно действующего Зеленского."Иного решения задачи просто нет", - резюмировал Медведчук.

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украина, владимир зеленский, запад, виктор медведчук, мирные переговоры, россия