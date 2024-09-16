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"Потери невосполнимы". СМИ выяснили, что потерял Киев в зоне СВО - 16.09.2024, ПРАЙМ
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"Потери невосполнимы". СМИ выяснили, что потерял Киев в зоне СВО
"Потери невосполнимы". СМИ выяснили, что потерял Киев в зоне СВО - 16.09.2024, ПРАЙМ
"Потери невосполнимы". СМИ выяснили, что потерял Киев в зоне СВО
Украинская армия понесла невосполнимые потери в виде истребителей Су-27, которые превосходят западные F-16 по всем характеристикам, говорится в статье издания... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T11:02+0300
2024-09-16T11:02+0300
спецоперация на украине
всу
f-16
су-27
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Украинская армия понесла невосполнимые потери в виде истребителей Су-27, которые превосходят западные F-16 по всем характеристикам, говорится в статье издания Military Watch Magazine."Маловероятно, что в обозримом будущем Киев получит самолет со схожими летными характеристиками и высокой живучестью, &lt;…&gt;. Таким образом, для Украины потери Су-27 по-настоящему невосполнимы", — сказано в публикации.Отмечается, что Су-27 не экспортировались Советским Союзом в другие страны, за исключением Китая, и поэтому союзники Украины не могут предоставить ей эти самолеты для замены утраченных экземпляров.Ранее Минобороны России объявило, что российские войска уничтожили железнодорожный состав с иностранным оружием, а также сбили два украинских истребителя Су-27 и один МиГ-29 силами ПВО России.
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всу, f-16, су-27
Спецоперация на Украине, ВСУ, F-16, Су-27
11:02 16.09.2024
 
"Потери невосполнимы". СМИ выяснили, что потерял Киев в зоне СВО

MWM: ВСУ потеряли невосполнимые истребители, превосходящие западные F-16

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Украинская армия понесла невосполнимые потери в виде истребителей Су-27, которые превосходят западные F-16 по всем характеристикам, говорится в статье издания Military Watch Magazine.
"Маловероятно, что в обозримом будущем Киев получит самолет со схожими летными характеристиками и высокой живучестью, <…>. Таким образом, для Украины потери Су-27 по-настоящему невосполнимы", — сказано в публикации.
Отмечается, что Су-27 не экспортировались Советским Союзом в другие страны, за исключением Китая, и поэтому союзники Украины не могут предоставить ей эти самолеты для замены утраченных экземпляров.
Ранее Минобороны России объявило, что российские войска уничтожили железнодорожный состав с иностранным оружием, а также сбили два украинских истребителя Су-27 и один МиГ-29 силами ПВО России.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
"Будет переворот". В США предупредили Зеленского об опасной угрозе от ВСУ
09:15
 
Спецоперация на УкраинеВСУF-16Су-27
 
 
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