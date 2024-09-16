https://1prime.ru/20240916/poteri-851591195.html

"Потери невосполнимы". СМИ выяснили, что потерял Киев в зоне СВО

"Потери невосполнимы". СМИ выяснили, что потерял Киев в зоне СВО - 16.09.2024, ПРАЙМ

"Потери невосполнимы". СМИ выяснили, что потерял Киев в зоне СВО

Украинская армия понесла невосполнимые потери в виде истребителей Су-27, которые превосходят западные F-16 по всем характеристикам, говорится в статье издания... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T11:02+0300

2024-09-16T11:02+0300

2024-09-16T11:02+0300

спецоперация на украине

всу

f-16

су-27

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Украинская армия понесла невосполнимые потери в виде истребителей Су-27, которые превосходят западные F-16 по всем характеристикам, говорится в статье издания Military Watch Magazine."Маловероятно, что в обозримом будущем Киев получит самолет со схожими летными характеристиками и высокой живучестью, <…>. Таким образом, для Украины потери Су-27 по-настоящему невосполнимы", — сказано в публикации.Отмечается, что Су-27 не экспортировались Советским Союзом в другие страны, за исключением Китая, и поэтому союзники Украины не могут предоставить ей эти самолеты для замены утраченных экземпляров.Ранее Минобороны России объявило, что российские войска уничтожили железнодорожный состав с иностранным оружием, а также сбили два украинских истребителя Су-27 и один МиГ-29 силами ПВО России.

https://1prime.ru/20240916/vsu-851589001.html

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всу, f-16, су-27